Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón buscará su primera victoria de la temporada en la Liga Argentina cuando visite, desde las 21, a Fusión Riojana. Hasta acá perdió sus cinco partidos

15 de noviembre 2025 · 09:10hs
Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón (0-5) buscará este sábado, desde las 21, ponerle fin a un arranque complicado en la Liga Argentina cuando visite a Fusión Riojana en la Caldera Verde. El Sabalero perdió sus cinco partidos disputados hasta acpa y necesita urgente un quiebre que le cambie el rumbo en la Conferencia Norte.

El duelo marcará además el debut del elenco riojano en la competencia, otro condimento especial para un cruce que promete intensidad. Los santafesinos vienen de caer el jueves frente a Amancay y afrontan esta gira fuera de casa con la esperanza de cortar la racha negativa.

El elenco de Leandro Spies todavía no tiene el plantel completo, sobre todo en el juego interior, y viene pagando caro todos los segundos tiempos, donde se desploma y, por consiguiente, termina perdiendo.

Con la presión a cuestas y la obligación de reaccionar, Colón quiere sacarse la mufa y empezar a sumar en una temporada que, por ahora, le viene siendo esquiva. Esta noche tendrá una nueva oportunidad.

