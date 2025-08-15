Colectivos en Santa Fe: tras el análisis de costos se determinó el precio del boleto en 1.580 pesos

Tal como adelantó en exclusiva UNO Santa Fe este miércoles , se concretó una suba del 10% en el precio del boleto de colectivos en la ciudad. El reajuste impactará cuando se actualice el sistema SUBE durante los próximos días. Mirá el cuadro tarifario completo.

Colectivos. Tras el análisis de costos se determinó el precio del boleto de colectivos para la ciudad de Santa Fe en 1.580 pesos.

Finalmente, y tras el análisis de costos ejecutado por el municipio santafesino, se determinó este viernes por la tarde el nuevo precio del boleto de colectivos para la ciudad de Santa Fe: tal como informó este miércoles UNO Santa Fe , el nuevo valor será de $1.580 .

El Órgano de Control de Transporte Público -en cumplimiento de lo establecido por la ordenanza Nº 11.580- aplicó la fórmula oficial para el cálculo de los costos y detectó una variación del 16,27 por ciento, impulsada por incrementos en rubros clave como salarios, combustible y otros insumos operativos.

La misma normativa habilita a que el Ejecutivo Municipal proceda a la redeterminación de las tarifas, cuando la variación total de los costos supere en más del cinco por ciento el último valor determinado. Si bien los empresarios habían solicitado una tarifa plana de 1744,84 pesos; la actualización de la misma será acorde a la definición oficial, por lo cual el boleto costará, a partir del próximo lunes, 1.580 pesos.

No obstante, el reajuste impactará luego de procedimentar las actualizaciones en el sistema SUBE durante los próximos días.

Cabe destacar que este valor corresponde al boleto frecuente, que en la ciudad de Santa Fe utilizan solo dos de cada 10 pasajeros (el resto cuenta con beneficios). En datos concretos, en junio de este año, el 20,9 por ciento de los viajes se abonaron con la tarifa plana; el 28,6 por ciento correspondió a boletos con atributos sociales nacionales (abonando el 45 por ciento del valor); y más de la mitad fueron viajes gratuitos por boleto educativo (35,5 por ciento) o por atributos de discapacidad (14,6 por ciento).

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos en la ciudad

Boleto Frecuente: $ 1.580

Tarifa Centro: $ 1.228,89

Tarifa Estudiantil (terciario – universitario): $ 1.053,33

Tarifa Jubilado: $ 877,78

Tarifa Escolar: $ 702,22

Tarifa Seguro: $ 351,11

El primer semestre de 2025 para el sistema de transporte público por colectivos

Durante el primer semestre de 2025, el sistema de transporte público por colectivos registró 450.000 kilómetros más que en el mismo período del año pasado, alcanzando el mayor nivel de producción de los últimos seis años. Este incremento se traduce en más servicios, mejores frecuencias y responde en parte a la creación de la línea 22 y a la ampliación del recorrido de la línea 9 hasta el Puerto.

Más del 25 por ciento de los kilómetros recorridos se realizaron con unidades nuevas, frente al 4,6 por ciento en 2023 y al 14,6 por ciento en 2024, lo que se traduce en mayor confort, confiabilidad y menor contaminación.

Para sostener el sistema en las condiciones actuales, la gestión municipal lleva invertidos 2.350 millones de pesos en subsidios y aportes para sostener valores y acompañar el mejoramiento del servicio.