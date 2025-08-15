Comunicado de los rectores de universidades por el aumento anunciado: "No es cierto el planteo del Gobierno"

El Consejo Interuniversitario Nacional aseguró que “no hay solución real” para la crisis de la educación superior. Denuncian pérdida salarial, caída de la inversión y obras paralizadas

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , que reúne a todos los rectores de universidades nacionales y cuyo vicepresidente es Franco Bartolacci , rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , difundió este jueves un comunicado en el que rechazó los recientes anuncios del Gobierno nacional sobre aumentos salariales y financiamiento para la educación superior .

En el texto, el CIN sostiene que “no es cierto el planteo del Gobierno. No hay ninguna solución real para la comunidad universitaria y científica del país”, y acusa al Ministerio de Capital Humano de difundir información “ tergiversada y parcial ” sin ofrecer medidas concretas.

Pérdida salarial y caída de la inversión

Según el Consejo, los incrementos anunciados –1,3% para junio, julio y agosto; 1,2% en septiembre; y 1,1% en octubre y noviembre– “solo consolidan la pérdida frente a la inflación”. Recuerdan que entre enero de 2024 y mayo de 2025 la inflación acumulada fue de 146,6%, mientras que las mejoras salariales llegaron apenas al 111%.

Además, denuncian que la inversión en universidades nacionales cayó 21,9% en términos reales en 2024 y proyecta un retroceso de 8,8% para 2025. Más de 90 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria siguen paralizadas y no se han actualizado becas ni programas de asistencia estudiantil.

En cuanto al sistema científico, afirman que “prácticamente todas las líneas de financiamiento están cortadas”.

Reclamos al Gobierno

El CIN reclama “seriedad y madurez” a las autoridades y exige:

Ley de Financiamiento Universitario

Presupuesto aprobado para 2026

Reapertura de la paritaria nacional para docentes y no docentes

El comunicado finaliza reafirmando la voluntad de diálogo, pero advierte que “una situación tan grave como la que atraviesa el sistema universitario y científico exige responsabilidad y soluciones para cuidar lo que en Argentina está bien”.

Próxima reunión en Rosario

El viernes 29 de agosto, el CIN realizará en Rosario su 94.º Plenario de Rectores, con la UNR como anfitriona. Allí se debatirá el proyecto de presupuesto universitario 2026 que será elevado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) en las próximas semanas.

