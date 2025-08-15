Reforma de la Constitución: la Convención aprobó cambios en el reglamento para permitir dictámenes parciales

El pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este viernes una modificación al artículo 25 de su Reglamento Interno , que regula el procedimiento de elaboración y presentación de dictámenes por parte de las comisiones.

Con 56 votos a favor y 7 en contra , y con 6 convencionales ausentes , la reforma permitirá que las comisiones emitan dictámenes parciales , además de los generales, una herramienta que agilizará el tratamiento de los proyectos de reforma constitucional.

Según se informó, cada comisión deberá formular un dictamen que incluya todos los proyectos presentados , recomendando las reformas que considere necesarias para incorporar a la Constitución.

Los dictámenes podrán ser generales, abarcando la totalidad de los artículos o temas asignados a la comisión, o parciales, según disponga cada grupo de trabajo.

Con esta modificación, la Convención busca flexibilizar y transparentar el proceso de elaboración de reformas, facilitando que los artículos que ya cuenten con consenso puedan ser tratados y aprobados sin demoras, mientras se sigue debatiendo sobre otros temas más complejos.

En el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, este jueves trabajaron las comisiones de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Labor Parlamentaria.

Con estas reuniones concluidas, la Convención ingresa en un momento clave: la etapa de elaboración de dictámenes.

En la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo se debaten cambios que buscan modernizar la estructura de ambos poderes, reforzar el equilibrio institucional y optimizar los mecanismos de representación y control.

La integran como autoridades Rodrigo Borla (presidente), Armando Traferri (vicepresidente) y Ariel Sclafani (secretario).

Por su parte, la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana analiza temas como participación ciudadana, eficiencia de los servicios, seguridad pública y planificación de políticas.

Además, incorpora principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. Sus autoridades son Germana Figueroa Casas (presidenta), Alcides Calvo (vicepresidente) y Eugenia Martínez (secretaria).

La Comisión de Labor Parlamentaria, en tanto, organiza la actividad de la Convención, definiendo el orden del día y coordinando las tareas para garantizar sesiones ágiles y productivas. Está presidida por el titular de la Convención, Felipe Michlig, junto a representantes de todos los bloques.