En el primer semestre, los empleados privados perdieron frente a la inflación y los trabajadores públicos la superaron

Un análisis basado en datos del Indec, señala que entre enero y junio de 2025 los salarios del sector privado registrado quedaron por debajo de la inflación acumulada, mientras que los del sector público lograron superarla.

En el primer semestre, los empleados privados perdieron frente a la inflación, mientras que los públicos la superaron

El último relevamiento del Índice de Salarios del INDEC , correspondiente a junio de 2025 , revela diferencias marcadas entre la evolución de los ingresos según el tipo de empleo .

De acuerdo al análisis realizado por el exministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Pablo Pusineri , en promedio los sueldos crecieron un 3% en junio , superando el índice de precios al consumidor (1,6%) de ese mes.

El dato surge de ponderar las subas del 1,3% en el sector público, del 1,7% en el privado registrado y del 8,9% en el privado no registrado.

En el acumulado del primer semestre, las remuneraciones avanzaron un 20,7%, por encima de la inflación del período (15,09%).

Sin embargo, el resultado general se ve fuertemente influido por el incremento del 52,5% registrado en el sector informal, muy superior al 13,7% del privado registrado y al 16,5% del público.

Lo que dejó Junio y el primer semestre

Pusineri destacó que en junio los salarios del sector público quedaron por debajo de la inflación, mientras que los del privado registrado la superaron levemente y los informales se ubicaron muy por encima.

En el semestre, en cambio, el privado registrado perdió contra los precios, el público quedó por encima y el informal mostró el mejor desempeño.

El exfuncionario remarcó que los datos del sector registrado provienen de bases oficiales, mientras que los del informal se estiman a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva a 31 aglomerados urbanos y depende de las respuestas brindadas por los encuestados.

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

El traslado a precios al consumidor de las tensiones cambiarias de julio fue leve. Una de las explicaciones tiene que ver con que la mayor parte de la escalada cambiaria de ese mes -que en total fue de un 14%- tuvo lugar en los últimos días del mes, con lo cual el impacto en el ecosistema general de precios debería notarse con más nitidez en agosto.

En el desglose por rubros, la división de mayor aumento en julio fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%), impactados por los aumentos en el transporte público y el efecto de la temporada de vacaciones de invierno. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

“A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%)”. El dato de la inflación núcleo, la que no incluye a las dos categorías anteriores, fue el más bajo desde enero de 2018.

El informe del Indec sigue mostrando diferencias sustanciales entre el aumento de precios de los bienes (1,4%) y el de servicios (3,1%). Aunque el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles creció por debajo del promedio (1,5%), el resto de los ítems de servicios subieron por encima. Además de los ya mencionados vinculados a la recreación y el transporte, también crecieron Comunicación, (2,3%) y Bienes y servicios varios (2,1%).