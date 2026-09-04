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Delfino cambia buscando que Colón mejore y pueda volver al triunfo

Para el partido que este sábado Colón jugará ante Deportivo Morón, Iván Delfino dispondrá de dos variantes, modificando además el bloque ofensivo

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2026 · 11:18hs
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Iván Delfino dispondrá de dos cambios para recibir a Deportivo Morón.

UNO Santa Fe /José Busiemi.

Iván Delfino dispondrá de dos cambios para recibir a Deportivo Morón.

El partido que Colón jugó ante Racing de Córdoba no dejó nada para rescatar. El equipo perdió, pero además dejó una mala imagen, sobre todo en el primer tiempo.

Colón tendrá dos cambios para jugar ante Deportivo Morón

Por ello, Iván Delfino tomó nota del rendimiento y para el partido que este sábado el Sabalero jugará ante Deportivo Morón, dispondrá de dos variantes, ambas serán tácticas.

La primera de ellas se dará en la zona del mediocampo con el ingreso de Ignacio Antonio en lugar de Agustín Toledo, quien es uno de los goleadores del equipo desde la llegada de Delfino.

Si bien Toledo no jugó bien contra Racing de Córdoba y fue reemplazado en el entretiempo, venía de marcar dos golazos, primero ante Patronato y luego contra San Miguel.

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Por su parte, el entrenador sabalero decidió modificar el bloque de ataque, dejando de lado el experimento del doble 9 y por ese motivo, el que saldrá de la formación titular es Leandro Garate.

Y el que lo reemplazará será Franco García, quien no desentonó cuando le tocó ingresar ante Racing de Córdoba. Será el segundo partido como titular del Wachi, el anterior había sido con Chaco For Ever, bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

De este modo, la formación titular será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio, Franco García; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

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