Con una máxima de 32º C, este viernes seguirá el calor en Santa Fe

De acuerdo al pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniera y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, el calor seguirá en la jornada de hoy. La temperatura mínima será de 14º C y la máxima de 32º C. El cielo estará despejado y se espera la llegada de vientos leves.

Las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región el predominio de una masa de aire cálido y seco, alimentado por corrientes cálidas desde el este/noreste del continente en superficie y en altura desde el nor/noroeste. Esta situación genera que además de presentar las temperaturas en ascenso, el sistema tienda a inestabilizarse gradualmente hacia últimas horas del sábado, generando posibilidades de lluvias débiles desde ese mismo día hasta por lo menos comienzos del día martes, en tanto que la posibilidad de lluvias más importantes se debería presentar entre el domingo y el lunes con lluvias moderadas, no descartándose chaparrones y tormentas localmente fuertes. Las condiciones deberían mejorar hacia el día martes con el ingreso de un sistema relativamente frío. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia: cielo despejado, o con leve nubosidad; condiciones estables, inestabilizándose gradualmente, temperaturas con poco cambio de las mínimas y en ascenso de las máximas; y vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Jueves caluroso en Santa Fe: la temperatura máxima llegará a 28º C

El sábado se pronostica un cielo despejado, con nubosidad en aumento; condiciones algo inestables y desmejorando gradualmente; habrá alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche; temperaturas en ascenso de las mínimas y poco cambio de las máximas; y vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste. La mínima será de 18º C y la máxima de 31º C.

Y para el domingo de elecciones se espera un cielo parcial cubierto a cubierto; condiciones inestables; posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose la ocurrencia de chaparrones o tormentas localmente más intensos; temperaturas en suave ascenso de las mínimas, descenso de las máximas y poca amplitud térmica; y vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste. La mínima será de 22º C y la máxima de 26º C.

