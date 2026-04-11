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Se refuerzan los controles de alcoholemia en rutas santafesinas: subieron un 17% y detectaron 727 casos positivos

En el primer trimestre de 2026, la APSV desplegó miles de operativos en rutas y corredores. Hubo casos con niveles extremos de alcohol en sangre

11 de abril 2026 · 11:08hs
Controles en rutas

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Controles en rutas

Con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial de quienes transitan por rutas y corredores santafesinos, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) en coordinación con la Guardia Provincial, intensificó sus operativos de control durante el primer trimestre de 2026.

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Datos sobre controles en las rutas

Datos sobre controles en las rutas

De este modo, desplegó 8.640 operativos en puntos estratégicos en los que se realizaron 197.530 test de alcoholemia, lo que representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se realizaron 169.275 controles en 7.215 operativos.

Como resultado de estos controles, se detectaron 727 alcoholemias positivas sancionables al superar los valores permitidos de 0,5 gramos de alcohol en sangre. En cuanto al tipo de conductor con alcoholemia positiva, los registros indican que 473 fueron conductores particulares, 103 profesionales y 141 conductores de moto.

“Los controles constituyen la principal herramienta para prevenir y evitar conductas de riesgo. Dado que el alcohol es uno de los factores de riesgo presentes en la conducción, desde el Gobierno de la Provincia vigilamos muy de cerca esta conducta y retiramos de la circulación a aquellos conductores que transgreden esta norma y nos ponen en riesgo a todos”, remarcó el director de Coordinación Interjurisdiccional de APSV, Mauro Bertorino, para luego subrayar que “el objetivo es estar presentes en las rutas para cuidar la vida y hacer respetar la ley”.

Alcoholemias elevadas

En cuanto a los test tomados en estos meses, la APSV dio cuenta de algunos valores muy por encima de lo establecido por la Ley de Tránsito (0,50 gramos), tales como el conductor de un auto particular que circulaba con 2,70 gramos de alcohol en sangre por la Ruta Provincial N° 1 a la altura de San Javier y otro con 2,45 gramos en la Ruta Nacional N° 19, en el peaje de Franck.

También se detectaron dos conductores de moto que transitaban con 2,85 gramos de alcohol en sangre, uno por la Ruta Nacional N° 11 en Reconquista y otro en Avellaneda.

Por otro lado, el conductor de un camión transitaba por la Ruta Nacional N° 11 a la altura de Vera con 1,94 gramos, mientras que otro circulaba por la Ruta Provincial 21 en Pueblo Esther con 1,82 gramos de alcohol en sangre.

Estos conductores fueron retirados de la circulación y se les retuvo la licencia de conducir en forma preventiva por representar un riesgo para todos.

La cantidad de vehículos fiscalizados también registró un incremento en el primer trimestre con respecto al año pasado: en los 8.640 operativos se controlaron 227.556 vehículos, un 4,3 % más que en 2025, cuando se habían controlado 218.125 vehículos en 7.215 operativos.

Además, se labraron 28.245 actas de infracción por diversas transgresiones a las normas de seguridad vial y se retuvieron 868 vehículos en todo el trimestre, mientras que en 2025 habían sido 690 los vehículos derivados a corralones municipales.

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