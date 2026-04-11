Cortes programados por EPE para este fin de semana

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este sábado 11 y domingo 12 en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Sábado
Santa Fe
De 7:30 a 10:30:
- Chacabuco, Marcial Candioti, Belgrano y Domingo Silva
Maniobras de reconfiguración
- Ituzaingó, Calchines, Marcial Candioti y Alberdi
Reemplazo de postes
De 8 a 10: Estado de Israel, Vieytes, Menchacha y Castañaduy
Mantenimiento de Subestación
De 8 a 12: Presidente Roca, avenida Facundo Zuviria, Gorostiaga y 4 de enero
Maniobras de reconfiguración
De 9 a 11: Javier de la Rosa, Regimiento 12 de Infantería, avenida Facundo Zuviria y Pasaje Marsengo
Mantenimiento de Subestación
De 10 a 12: J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada
Mantenimiento de Subestación
De 10 a 13:
- Rivadavia, Castelli, San Martín y J.P. López
Retiro de Línea
- Aristóbulo del Valle, Castelli, Espora y 1 de mayo
Retiro de Línea
De 11 a 12: Blas Parera, Estrada, Cassanello y Zeballos
Mantenimiento de Subestación
De 11 a 14: Risso, Castelli, Padre Genesio y Avellaneda
Mantenimiento
Santo Tomé
De 7:30 a 10:30: Iriondo, Falucho, Gral. López y Juan de Garay
Retiro de Línea
De 8 a 12: avenida 7 de marzo, Derqui, Moreno y Belgrano
Mantenimiento
De 10:30 a 12:30:
- Juan De Dios Mena, San Juan, Macia y Gaboto
Reemplazo de postes
-Salta, Hernandarias, Derqui y Belgrano
Reemplazo de postes
Domingo
Santa Fe
De 7 a 12. Javier de la Rosa, Castelli, Pasaje Santa Fe y Gaboto
Tendido de línea
- 7:30 a 9:30:
- bulevar Gálvez, Alberdi, Necochea e Ituzaingó
Mantenimiento
- Cándido Pujato, Obispo Gelabert, 9 de julio y Urquiza
Mantenimiento
De 7:30 a 10:30; Rivadavia, San Martín, Irigoyen Freyre y Suipacha
Mantenimiento
De 8 a 12:
- Juan de Garay, 25 de Mayo, San Jerónimo y Salta
Maniobras de reconfiguración
- bulevar Pellegrini, Junín, avenida López y Planes y Francia
Reemplazo de Transformador
- Risso, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y Gaboto
Mantenimiento
De 9:30 a 11:30:
- Lisandro de la Torre, Mendoza, 1 de mayo y Urquiza
Mantenimiento
- Calchines, Ituzaingó, Alberdi y Marcial Candioti
Mantenimiento
- Cruz Roja, Juan de Garay, Mendoza y San Martín
Mantenimiento
De 10:30 a 12:30: bulevar Pellegrini, Junín, Francia y Gobernador Freyre
Mantenimiento
De 11 a 13:
- Monseñor Zazpe, Lisandro de la Torre, San Juan y San Lorenzo
Mantenimiento
-- General López, corrientes, 1 de mayo y Cruz Roja
Mantenimiento
De 11:30 a 12:30: Primera Junta, Catamarca, San Jerónimo y 4 de enero
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso