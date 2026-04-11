Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 11 y domingo 12 en Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

11 de abril 2026 · 10:11hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este sábado 11 y domingo 12 en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

Sábado

Santa Fe

De 7:30 a 10:30:

- Chacabuco, Marcial Candioti, Belgrano y Domingo Silva

Maniobras de reconfiguración

- Ituzaingó, Calchines, Marcial Candioti y Alberdi

Reemplazo de postes

De 8 a 10: Estado de Israel, Vieytes, Menchacha y Castañaduy

Mantenimiento de Subestación

De 8 a 12: Presidente Roca, avenida Facundo Zuviria, Gorostiaga y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

De 9 a 11: Javier de la Rosa, Regimiento 12 de Infantería, avenida Facundo Zuviria y Pasaje Marsengo

Mantenimiento de Subestación

De 10 a 12: J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

Mantenimiento de Subestación

De 10 a 13:

- Rivadavia, Castelli, San Martín y J.P. López

Retiro de Línea

- Aristóbulo del Valle, Castelli, Espora y 1 de mayo

Retiro de Línea

De 11 a 12: Blas Parera, Estrada, Cassanello y Zeballos

Mantenimiento de Subestación

De 11 a 14: Risso, Castelli, Padre Genesio y Avellaneda

Mantenimiento

Santo Tomé

De 7:30 a 10:30: Iriondo, Falucho, Gral. López y Juan de Garay

Retiro de Línea

De 8 a 12: avenida 7 de marzo, Derqui, Moreno y Belgrano

Mantenimiento

De 10:30 a 12:30:

- Juan De Dios Mena, San Juan, Macia y Gaboto

Reemplazo de postes

-Salta, Hernandarias, Derqui y Belgrano

Reemplazo de postes

Domingo

Santa Fe

De 7 a 12. Javier de la Rosa, Castelli, Pasaje Santa Fe y Gaboto

Tendido de línea

- 7:30 a 9:30:

- bulevar Gálvez, Alberdi, Necochea e Ituzaingó

Mantenimiento

- Cándido Pujato, Obispo Gelabert, 9 de julio y Urquiza

Mantenimiento

De 7:30 a 10:30; Rivadavia, San Martín, Irigoyen Freyre y Suipacha

Mantenimiento

De 8 a 12:

- Juan de Garay, 25 de Mayo, San Jerónimo y Salta

Maniobras de reconfiguración

- bulevar Pellegrini, Junín, avenida López y Planes y Francia

Reemplazo de Transformador

- Risso, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y Gaboto

Mantenimiento

De 9:30 a 11:30:

- Lisandro de la Torre, Mendoza, 1 de mayo y Urquiza

Mantenimiento

- Calchines, Ituzaingó, Alberdi y Marcial Candioti

Mantenimiento

- Cruz Roja, Juan de Garay, Mendoza y San Martín

Mantenimiento

De 10:30 a 12:30: bulevar Pellegrini, Junín, Francia y Gobernador Freyre

Mantenimiento

De 11 a 13:

- Monseñor Zazpe, Lisandro de la Torre, San Juan y San Lorenzo

Mantenimiento

-- General López, corrientes, 1 de mayo y Cruz Roja

Mantenimiento

De 11:30 a 12:30: Primera Junta, Catamarca, San Jerónimo y 4 de enero

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

