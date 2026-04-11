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San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

El nivel inicial y el terciario retomaron la actividad en sedes alternativas, mientras que primaria y secundaria siguen suspendidas a la espera de autorización judicial para volver al edificio donde ocurrió el hecho.

11 de abril 2026 · 14:05hs
Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes

gentileza

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes, acusado de encubrir el tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal

A dos semanas del tiroteo fatal en San Cristóbal, se confirmó que la semana que viene volverán a las aulas los alumnos de la escuela Mariano Moreno, donde el 30 de marzo se desató el terrible episodio. Procurarán retomar la presencialidad sin descuidar la integridad física y emocional de alumnos y docentes.

Según se informó, las clases se reanudarán para el nivel inicial y el nivel terciario entre lunes y martes, ya que ambos desarrollan sus actividades en espacios distintos al inmueble donde tuvo lugar el episodio. En cambio, el nivel primario y el secundario continúan sin actividad presencial, debido a que aún no está habilitado el ingreso al establecimiento.

escuela normal mariano moreno San Cristobal
Escuela nº 40 Normal Mariano Moreno en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Escuela nº 40 Normal Mariano Moreno en la ciudad santafesina de San Cristóbal.

La reapertura total de la institución depende de una autorización judicial, en el marco de la investigación en curso, ya que el edificio permanece bajo resguardo como escena del hecho.

El ataque, que conmocionó a la comunidad educativa, dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera. Además, otras dos personas resultaron heridas con perdigones y seis jóvenes sufrieron cortes y lesiones mientras intentaban escapar en medio de la situación.

En este contexto, se adelantó que cuando se concrete el regreso de los niveles primario y secundario, no se retomará la actividad con contenidos habituales. En cambio, se priorizará el abordaje de lo sucedido, con dispositivos de acompañamiento y contención para los estudiantes y la comunidad educativa.

Mientras avanza la causa, las autoridades educativas evalúan alternativas para garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos que todavía no pudieron regresar a las aulas, en un contexto atravesado por el impacto emocional que dejó el episodio.

escuela ede San Cristobal Mariano Moreno
Las escuelas de San Cristóbal retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención.

Las escuelas de San Cristóbal retoman las clases con un esquema progresivo y foco en la contención.

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San Cristóbal clases escuela Tiroteo
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