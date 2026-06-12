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Confirmado: Javier Milei volverá a Santa Fe para el acto del Día de la Bandera en Rosario

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron la presencia del presidente Javier Milei el 20 de junio. La ceremonia se realizará en el Monumento a la Bandera

12 de junio 2026 · 11:24hs
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Confirmado: Javier Milei volverá a Rosario para el acto del Día de la Bandera

Confirmado: Javier Milei volverá a Rosario para el acto del Día de la Bandera

El presidente Javier Milei estará en Rosario el próximo 20 de junio para encabezar el acto central por el Día de la Bandera. La presencia del mandatario fue confirmada por fuentes oficiales de la Casa Rosada luego de varios días de especulaciones y mientras avanzan los preparativos para la celebración patria más importantes para Santa Fe.

La confirmación llegó tras la invitación realizada por la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe. En los últimos días, representantes de Nación, Provincia y Municipio comenzaron a coordinar aspectos protocolares y de seguridad vinculados a la visita presidencial.

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El presidente Javier Milei junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin en el acto por el Día de la Bandera en 2024.

El presidente Javier Milei junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin en el acto por el Día de la Bandera en 2024.

De hecho, este jueves se realizó una reunión técnica entre los equipos encargados de la organización del acto, que tendrá lugar en el Monumento Nacional a la Bandera. La presencia de Milei se dará en un contexto especial: apenas tres días antes, el miércoles 17 de junio, quedará oficialmente reinaugurado el Monumento tras las obras de restauración que había abandonado Nación y que terminó completando el gobierno provincial.

Entre las tareas realizadas se destacan la recuperación de la fuente, que llevaba casi dos décadas sin funcionar regularmente, la reparación de filtraciones que afectaban al ascensor, el reemplazo del enrejado de la torre y la climatización de la Sala de las Banderas.

La etapa final de la obra fue asumida por el gobierno provincial luego de que Nación dejó de financiar el proyecto. Santa Fe completó los trabajos y afrontó además una deuda superior a los 1.400 millones de pesos correspondiente a tareas ya ejecutadas.

El regreso de Milei a Rosario se producirá dos años después de su última participación en el acto patrio

El regreso de Milei a Rosario se producirá dos años después de su última participación en el acto patrio. En 2025 el presidente no asistió a la ceremonia y fue reemplazado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien aprovechó aquella visita para tomar distancia política del oficialismo nacional.

Rosario se transformó además en una de las ciudades más visitadas por el mandatario desde que asumió la Presidencia. En los últimos meses estuvo en la Bolsa de Comercio, encabezó el cierre de la campaña electoral y también participó de actividades oficiales en la región, como el acto realizado en febrero en el Campo de la Gloria de San Lorenzo.

Ahora, volverá a la ciudad para encabezar la celebración por el Día de la Bandera, esta vez con el Monumento completamente restaurado como escenario principal.

Javier Milei Bandera Día de la Bandera Casa Rosada Rosario
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