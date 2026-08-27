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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 27 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

27 de agosto 2026 · 07:03hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 27 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 10:

- Cibils, Lehumann, Reinares y Furlong Cardiff

Reemplazo de Postes

- Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefes

Reemplazo de Postes

• 8 a 12

- Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieira

- Menchaca, Don Güanella, Padre Genesio y Arzeno

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: avenida Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga

Despeje de Electroductos

• 9:30 a 11:30:

- Colastiné sur completo

Mantenimiento de Subestación

- Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson

Reemplazo de Postes

- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

Reemplazo de Conductores

- Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Poste

• 11 a 12: avenida Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena

Despeje de Electroductos

• 11 a 13:

- RN 168, RP 1, Charrúa hasta terraplén Este

Mantenimiento de Subestación

- avenida Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• 13 a 16: Museo de la Constitución

SAUCE VIEJO

• 10 a 14: RN 11, Entre Ríos, Calle 16 y río Coronda

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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