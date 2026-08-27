La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 27 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 27 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
SANTA FE
• 8 a 10:
- Cibils, Lehumann, Reinares y Furlong Cardiff
Reemplazo de Postes
- Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefes
Reemplazo de Postes
• 8 a 12
- Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieira
- Menchaca, Don Güanella, Padre Genesio y Arzeno
Mantenimiento
• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto
Reemplazo de Conductores
• 9 a 11: avenida Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga
Despeje de Electroductos
• 9:30 a 11:30:
- Colastiné sur completo
Mantenimiento de Subestación
- Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson
Reemplazo de Postes
- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga
Reemplazo de Conductores
- Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de Poste
• 11 a 12: avenida Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena
Despeje de Electroductos
• 11 a 13:
- RN 168, RP 1, Charrúa hasta terraplén Este
Mantenimiento de Subestación
- avenida Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe
Reemplazo de Conductores
• 13 a 16: Museo de la Constitución
SAUCE VIEJO
• 10 a 14: RN 11, Entre Ríos, Calle 16 y río Coronda
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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