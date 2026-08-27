Cortes programados por EPE para este jueves

27 de agosto 2026

27 de agosto 2026 · 07:03hs

Cortes programados para este jueves 27 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este jueves 27 de agosto en SANTA FE y SAUCE VIEJO

• 8 a 10:

- Cibils, Lehumann, Reinares y Furlong Cardiff

Reemplazo de Postes

- Juan del Campillo, Chacabuco, Vélez Sarsfield y avenida 7 Jefes

Reemplazo de Postes

• 8 a 12

- Hernandarias, Alberti, Menchaca y Vieira

- Menchaca, Don Güanella, Padre Genesio y Arzeno

Mantenimiento

• 8:30 a 12:30: Zeballos, Alberti, Azopardo y Gaboto

Reemplazo de Conductores

• 9 a 11: avenida Blas Parera, Berutti, Lehmann y Azcuénaga

Despeje de Electroductos

• 9:30 a 11:30:

- Colastiné sur completo

Mantenimiento de Subestación

- Piedrabuena, Pedroni, Figueroa y Grierson

Reemplazo de Postes

- avenida Blas Parera, Grandoli, La Salle y Quiroga

Reemplazo de Conductores

- Estado de Israel, Castelli, Castañaduy y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Poste

• 11 a 12: avenida Blas Parera, Cafferata, Florencio Fernández y Piedrabuena

Despeje de Electroductos

• 11 a 13:

- RN 168, RP 1, Charrúa hasta terraplén Este

Mantenimiento de Subestación

- avenida Peñaloza, Lavaisse, Huergo y Pasaje Santa Fe

Reemplazo de Conductores

• 13 a 16: Museo de la Constitución

SAUCE VIEJO

• 10 a 14: RN 11, Entre Ríos, Calle 16 y río Coronda

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso