Más estudiantes, investigadores y carreras: por qué Santa Fe se consolida como una ciudad del conocimiento

Las universidades de la ciudad reciben cada vez más estudiantes provenientes de otras localidades y también creció la oferta de posgrados, investigadores y becarios

La ciudad de Santa Fe atraviesa una profunda transformación demográfica, social, económica y urbana. Así lo revela el informe La ciudad de Santa Fe en transformación. Tendencias sociodemográficas, urbanas y económicas, elaborado por el programa Santa Fe Cómo Vamos , que reúne datos históricos y censales para analizar los cambios estructurales que ya están modificando la forma en que los santafesinos viven, trabajan, estudian y se movilizan .

El estudio, impulsado de manera conjunta por la Municipalidad de Santa Fe , la Bolsa de Comercio de Santa Fe y las universidades que integran el Consejo Asesor, expone una ciudad que crece a un ritmo más lento, envejece, registra menos nacimientos, conforma hogares cada vez más pequeños y enfrenta nuevas dinámicas en materia de empleo, vivienda, educación y movilidad .

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Santa Fe crece menos y el Gran Santa Fe gana población

Uno de los principales datos que surge del informe es la desaceleración del crecimiento poblacional de la ciudad.

Según el Censo 2022, Santa Fe alcanzó los 408.572 habitantes, aunque entre 2010 y 2022 el incremento fue de apenas 4,4%. En paralelo, las localidades que integran el Gran Santa Fe registraron un crecimiento considerablemente mayor, lo que evidencia una expansión demográfica hacia otras ciudades del área metropolitana.

Este proceso marca un cambio respecto de décadas anteriores y plantea nuevos desafíos para la planificación territorial, la infraestructura y la prestación de servicios.

Menos nacimientos y crecimiento vegetativo negativo

La transformación demográfica se vuelve aún más evidente al analizar los indicadores de natalidad y mortalidad.

La tasa de natalidad cayó de 21,8 nacidos vivos cada mil habitantes en 2014 a apenas 8,7 en 2025. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad alcanzó las 10,6 muertes por cada mil habitantes durante el último año.

Como consecuencia, la ciudad registró por primera vez un crecimiento vegetativo negativo, es decir, hubo más muertes que nacimientos.

El informe también advierte sobre un progresivo envejecimiento de la población. Entre 1991 y 2022, la proporción de habitantes de hasta 14 años pasó del 30,7% al 20,4%, mientras que la población de 65 años y más aumentó del 9,1% al 12,6%.

Estos cambios obligan a repensar las políticas públicas vinculadas con los cuidados, la salud, la protección social y la infraestructura urbana para una población cada vez más envejecida.

Hogares más pequeños y más familias que alquilan

Los cambios en la estructura poblacional también impactan directamente sobre la forma en que se conforman los hogares santafesinos.

Entre 2010 y 2022, la cantidad de hogares creció un 20%, una cifra muy superior al incremento de la población. Además, los hogares integrados por una o dos personas pasaron de representar el 43,7% al 52,3% del total.

La transformación también se refleja en el mercado habitacional. Los hogares que alquilan aumentaron de 22.026 a 35.149, mientras que su participación pasó del 17,6% al 23,4%.

A la vez, los departamentos ganaron protagonismo frente a las casas, aunque estas últimas continúan siendo el tipo de vivienda predominante en Santa Fe, especialmente en los distritos Centro y Este.

Más mujeres en la universidad, pero persisten las brechas laborales

Otra de las tendencias destacadas por el informe está relacionada con los cambios en las trayectorias educativas y laborales de las mujeres.

La matrícula universitaria creció un 67,2% entre 2008 y 2024, mientras que la participación femenina pasó del 53,9% al 60,6% del total de estudiantes.

Sin embargo, esa mayor presencia en el sistema educativo todavía convive con importantes diferencias en el mercado laboral. Durante el período 2007-2025, la tasa de empleo promedio fue del 48,9% para los varones y del 32,5% para las mujeres.

También se observa una postergación de la maternidad. El embarazo adolescente pasó de representar el 18,6% de los nacimientos en 2014 al 8,5% en 2025, mientras que los embarazos en edades más avanzadas aumentaron del 13,9% al 20,9% durante el mismo período.

Santa Fe, una ciudad formadora de conocimiento

En medio de estos cambios, el informe identifica una de las principales fortalezas estratégicas de la ciudad: su capacidad para formar capital humano y generar conocimiento.

Durante 2024, más de la mitad de los nuevos inscriptos en las tres principales universidades de Santa Fe provenían de localidades ubicadas fuera del Gran Santa Fe, lo que confirma el papel de la capital provincial como un importante polo educativo regional.

Entre 2011 y 2024 también creció la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados. Además, la cantidad de investigadores y becarios del CONICET en la ciudad aumentó un 59,2% entre 2015 y 2024.

El estudio también destaca la relación entre la formación de capital humano y la estructura exportadora local, donde predominan las Manufacturas de Origen Industrial, que representaron en promedio el 71,2% de las exportaciones entre 2012 y 2025.

Comercio, empleo e informalidad: los cambios de la economía local

El comercio continúa siendo el principal generador de empleo privado registrado en Santa Fe, concentrando el 24,2% de los puestos de trabajo. Le siguen la enseñanza, los servicios personales, la industria y la construcción.

Sin embargo, el informe advierte que el sector comercial registró en 2025 un nivel de empleo 2% inferior al de 2011, además de un aumento en la cantidad de locales desocupados.

A esto se suma una modificación profunda en la composición del mercado laboral. Entre 2007 y 2025, la participación de los trabajadores por cuenta propia pasó del 19,2% al 29,2%.

La informalidad dentro de este sector alcanzó el 64,2%, un dato que refleja la creciente importancia del trabajo independiente y, al mismo tiempo, la persistencia de condiciones de precariedad laboral.

Más vehículos y menos pasajeros en los colectivos

La forma de moverse por Santa Fe también cambió en los últimos años. Entre 2012 y 2025, el parque automotor creció un 43,1% y alcanzó los 239.149 vehículos. El crecimiento fue especialmente significativo en las motocicletas, que pasaron de 15 a 20 motos cada 100 habitantes.

En el caso de los automóviles, el indicador pasó de 22 a 23 vehículos cada 100 habitantes. En sentido contrario, el sistema de transporte público por colectivos perdió aproximadamente el 30,8% de sus pasajeros en comparación con 2011.

Al mismo tiempo surgieron y se consolidaron nuevas alternativas de movilidad. El sistema de bicicletas públicas registró un crecimiento del 94,5% en la cantidad de usuarios activos entre 2023 y 2025.

Pese a estos cambios, el colectivo continúa siendo el medio de transporte más utilizado por los hogares santafesinos.

Una ciudad distinta y nuevos desafíos para las próximas décadas

El conjunto de indicadores permite observar una ciudad muy diferente a la de hace quince años: más envejecida, con menos nacimientos, hogares más pequeños, una mayor participación de las mujeres en la educación superior, nuevas modalidades de empleo y movilidad y una creciente importancia del conocimiento como activo estratégico.

El desafío, según plantea el informe, no se limita a describir estos cambios, sino a anticipar sus consecuencias sobre las futuras políticas públicas.

La vivienda, el transporte, la infraestructura, el empleo, la educación, los sistemas de cuidados y la protección social aparecen como áreas centrales para pensar la Santa Fe de las próximas décadas.

En ese sentido, el estudio reivindica la producción y sistematización de información pública como una herramienta fundamental para comprender las transformaciones de la ciudad y diseñar políticas basadas en evidencia.

Qué es Santa Fe Cómo Vamos

Santa Fe Cómo Vamos es una iniciativa que articula el trabajo del Estado, la sociedad civil y la academia. El programa es llevado adelante por la Municipalidad y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto con un Consejo Asesor integrado por la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Santa Fe.

La iniciativa se consolidó como una herramienta de consulta para universidades, docentes, estudiantes, gestores públicos y privados, medios de comunicación y ciudadanos interesados en analizar la realidad local.

Sus informes reúnen información sistematizada sobre condiciones de vida y vivienda, educación, salud, seguridad ciudadana, empleo, servicios públicos, movilidad, ambiente, gestión de riesgos, gobernanza, finanzas municipales y actividad económica, con el objetivo de aportar datos para comprender el presente y planificar el futuro de la ciudad.

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