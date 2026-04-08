La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, reemplazo de transformador, reemplazo de elementos de maniobra y mantenimiento, interrumpirá el servicio este miércoles 8 de abril en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 8 de abril en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe
8 de abril 2026 · 07:12hs
• 8 a 12 en la zona de:
- Padre Genesio, Estanislao Zeballos, Aguado y Santiago de Chile
- Pedro Ferré, Milenio de Polonia, Pasaje Ingenieros y Pedro Vittori
- Javier de la Rosa, Facundo Quiroga, vías del FF.CC. Belgrano y laguna Setúbal
• 9 a 13 en la zona de:
- Presidente Roca, Llerena, Urquiza y 9 de Julio
- J.J. Paso, Independencia, Pérez y Rodríguez Peña
- Independencia, Pietranera, Rodríguez Peña y Zavalía
• 13 a 17 en la zona de: J.M. Pérez, Tacca, Rodríguez Peña y O´Higgins
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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