Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 8 de abril en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de conductores, reemplazo de transformador, reemplazo de elementos de maniobra y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este miércoles 8 de abril en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

- Padre Genesio, Estanislao Zeballos, Aguado y Santiago de Chile

- Pedro Ferré, Milenio de Polonia, Pasaje Ingenieros y Pedro Vittori

- Javier de la Rosa, Facundo Quiroga, vías del FF.CC. Belgrano y laguna Setúbal

• 9 a 13 en la zona de:

- Presidente Roca, Llerena, Urquiza y 9 de Julio

- J.J. Paso, Independencia, Pérez y Rodríguez Peña

- Independencia, Pietranera, Rodríguez Peña y Zavalía

• 13 a 17 en la zona de: J.M. Pérez, Tacca, Rodríguez Peña y O´Higgins

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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