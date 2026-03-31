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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 31 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes

31 de marzo 2026 · 07:14hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de transformador, despeje de electroductos y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 31 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7.30 a 10.30 en la zona de: calle Favaloro entre RP1 y terraplén oeste (Colastiné)

• 8 a 10 en la zona de: Salta, Lisandro de La Torre, Pasaje Alfonso y Lamadrid

• 8 a 12 en la zona de:

- Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

- avenida Blas Parera, E. Zeballos, Alberti y Gaboto

- Pietranera, Independencia, Rodríguez Peña y Zavalía

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Chaco, Doldán, Alsina y Bernardo de Irigoyen

• 9 a 10 en la zona de: La Pampa, Doldán, Blas Parera y Azopardo

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Santiago de Chile, Gaboto, Hipólito Irigoyen y La Rioja

• 11 a 13 en la zona de: RN 168, De La Salle, Callejón3 y Soria (La Guardia)

SANTO TOMÉ

• 7.30 a 9.30 en la zona de:

- Malvinas Argentinas, 4 de Enero, 12 de Septiembre y Frutos

- Gaboto, 9 de Julio, 1° de Mayo y Centeno

• 9:30 a 11:30 en la zona de: Pueyrredón, Necochea, Valdéz y San Martín

SAUCE VIEJO

• 9.30 a 11.30 en la zona de: RN 11, Finlandia, Suecia y Portugal

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 10.30 a 13.30 en la zona de: RP1, Calle Del Sol, Del Timbó y De Los Duendes

ARROYO LEYES

• 8 a 11 en la zona de: Calle 32, Calle 42, Calle 9A y Calle 5A

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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