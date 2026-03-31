La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de postes, mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, reemplazo de transformador, despeje de electroductos y mantenimiento, interrumpirá el servicio este martes 31 de marzo en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, SAUCE VIEJO y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 31 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 7.30 a 10.30 en la zona de: calle Favaloro entre RP1 y terraplén oeste (Colastiné)
• 8 a 10 en la zona de: Salta, Lisandro de La Torre, Pasaje Alfonso y Lamadrid
• 8 a 12 en la zona de:
- Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio
- avenida Blas Parera, E. Zeballos, Alberti y Gaboto
- Pietranera, Independencia, Rodríguez Peña y Zavalía
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Chaco, Doldán, Alsina y Bernardo de Irigoyen
• 9 a 10 en la zona de: La Pampa, Doldán, Blas Parera y Azopardo
• 9.30 a 11.30 en la zona de: Santiago de Chile, Gaboto, Hipólito Irigoyen y La Rioja
• 11 a 13 en la zona de: RN 168, De La Salle, Callejón3 y Soria (La Guardia)
SANTO TOMÉ
• 7.30 a 9.30 en la zona de:
- Malvinas Argentinas, 4 de Enero, 12 de Septiembre y Frutos
- Gaboto, 9 de Julio, 1° de Mayo y Centeno
• 9:30 a 11:30 en la zona de: Pueyrredón, Necochea, Valdéz y San Martín
SAUCE VIEJO
• 9.30 a 11.30 en la zona de: RN 11, Finlandia, Suecia y Portugal
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 10.30 a 13.30 en la zona de: RP1, Calle Del Sol, Del Timbó y De Los Duendes
ARROYO LEYES
• 8 a 11 en la zona de: Calle 32, Calle 42, Calle 9A y Calle 5A
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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