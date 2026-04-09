Feria de Guadalupe: cientos de emprendedores hicieron fila durante horas y hasta pasaron la noche para conseguir un lugar

La inscripción para participar de la feria que acompañará la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe comenzó esta semana en la Estación Belgrano. La gran demanda generó largas filas y algunos interesados incluso durmieron en el lugar para asegurar un puesto.

A pocos días de una nueva edición de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe , que se realizará el 18 y 19 de abril , comenzó el proceso de inscripción para los emprendedores que desean participar de la feria que cada año acompaña el evento religioso y convoca a miles de personas.

El trámite se lleva adelante en la Estación Belgrano , donde desde el miércoles comenzaron a acercarse cientos de emprendedores con el objetivo de asegurar un espacio para comercializar sus productos durante el fin de semana de la peregrinación.

La alta demanda generó largas filas y horas de espera, y en algunos casos hubo personas que decidieron pasar la noche en el lugar para poder acceder a uno de los puestos disponibles en la feria. Las inscripciones comenzaron el miércoles, continuaron este jueves y seguirán este viernes.

Fiesta de guadalupe UNO de Santa Fe/José Busiemi

La expectativa está puesta en la gran convocatoria que suele tener la peregrinación, considerada una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la ciudad de Santa Fe. Esa masividad también explica el interés de los emprendedores, que ven en la feria una oportunidad para vender y visibilizar sus productos.

En un contexto económico complejo, muchos buscan no perder la posibilidad de participar de un evento que reúne a miles de visitantes, lo que se traduce en cientos de emprendedores intentando conseguir un lugar en la feria que acompañará la peregrinación del próximo fin de semana del 18 de abril.

Feriantes que pasaron la noche en la Belgrano

“Estamos desde las 11 de la noche, pasamos toda la noche acá. Se hizo largo, hacía fresco, tomamos seis termos de mate. Vinimos con amigos”, relató una de las feriantes mientras aguardaba su turno para completar la inscripción.

Otra emprendedora contó que participa junto a un grupo de amigas y que es la primera vez que intentan formar parte del evento. “Compartimos emprendimientos: vendemos yerbas orgánicas, ropa y maquillaje. Es la primera vez que participamos de esta feria”, explicó en declaraciones a Telefe Noticias.

También hubo quienes llegaron de madrugada y se encontraron con una fila que ya ocupaba gran parte de la cuadra. “Nos levantamos temprano, a las cinco de la mañana, para venir a las seis. Y ya había gente, la fila llegaba hasta la esquina. Somos de barrio Altos del Valle y vendemos indumentaria urbana”, comentó otra feriante.

Para muchas familias se trata de una primera experiencia en un evento de estas características. “Es la primera vez que venimos. Somos una familia que vende ropa e indumentaria. Vamos a probar cómo nos va”, dijo otra emprendedora mientras aguardaba avanzar en la fila.

La expectativa por participar está vinculada con la masividad de la peregrinación, que cada año reúne a miles de fieles y visitantes en el entorno de la basílica. Por eso, muchos deciden hacer el esfuerzo de esperar durante horas con tal de conseguir un puesto. “Dijimos: vamos a ver si hacemos la fila y si conseguimos un lugar”, resumió otra de las personas que esperaba para anotarse.

Entre quienes aguardaban también había jóvenes que se acercaron para ayudar a sus familias. “Estoy desde las 10.30 de la noche. Salí de cursar, llegué a casa, comí, me bañé y me vine a la estación. Pensé que iba a llegar y anotarme, pero me quedé toda la noche y había gente adelante. Una locura”, contó una estudiante que colaboraba con el emprendimiento de sus padres.

Una oportunidad de trabajo

Para participar de la feria, los emprendedores deben cumplir algunos requisitos. Uno de los feriantes explicó que la prioridad es para residentes de la ciudad de Santa Fe y que además se otorgan números de orden para organizar la inscripción.

“Uno de los requisitos es ser residente de la ciudad de Santa Fe, por eso tenemos prioridad y recibimos un numerito. Y si vendés alimentos tenés que tener el carnet de manipulación”, detalló. En su caso, vende ropa para bebés y será su segundo año participando. Según explicó, la feria también sirve para dar a conocer los emprendimientos. “La posibilidad que tiene esta feria es que te conozca gente de afuera y que después aumenten las ventas online”, señaló a Telefe Noticias.

Otros emprendedores llegan con la expectativa de poder ingresar por primera vez a un evento que consideran clave para sus ventas. “Vinimos a las seis de la mañana. La fila es larga. Nosotros vendemos helados y jugos y queremos probar si podemos entrar al evento, que es bastante multitudinario”, expresó otro de los interesados.

El acompañamiento de la Basílica

Desde la Basílica de Guadalupe destacaron la participación de los emprendedores y el valor del trabajo detrás de cada emprendimiento. El párroco César Blanche agradeció a quienes eligen formar parte del evento.

“Queremos agradecer a tantos emprendedores que toman a Guadalupe como un lugar donde se sienten recibidos, acompañados y donde pueden ofrecer sus productos”, expresó en declaraciones a Telefé Noticias.

El sacerdote también recordó que el lema de la peregrinación de este año es “Gracias Madre porque tu amor nos abraza a todos”, una consigna que, según explicó, también incluye a quienes encuentran en la feria una oportunidad laboral.

“En ese ‘todos’ están tantas familias que, con su trabajo, sus manualidades y las expresiones que realizan, pueden —con la dignidad que da el trabajo— generar un ingreso para sus familias”, sostuvo.

En ese sentido, Blanche reconoció que muchas familias atraviesan situaciones económicas difíciles y que la feria puede representar una ayuda importante. “Sabemos que muchas familias están pasando momentos complicados y esta es una oportunidad para que los emprendedores que puedan participar generen un ingreso y mejoren su calidad de vida”, concluyó.