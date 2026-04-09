Uno Santa Fe | Santa Fe | Feria

Feria de Guadalupe: cientos de emprendedores hicieron fila durante horas y hasta pasaron la noche para conseguir un lugar

La inscripción para participar de la feria que acompañará la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe comenzó esta semana en la Estación Belgrano. La gran demanda generó largas filas y algunos interesados incluso durmieron en el lugar para asegurar un puesto.

9 de abril 2026 · 19:53hs
Foto archivo UNO Santa Fe. Año 2013

Foto archivo UNO Santa Fe. Año 2013

A pocos días de una nueva edición de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que se realizará el 18 y 19 de abril, comenzó el proceso de inscripción para los emprendedores que desean participar de la feria que cada año acompaña el evento religioso y convoca a miles de personas.

El trámite se lleva adelante en la Estación Belgrano, donde desde el miércoles comenzaron a acercarse cientos de emprendedores con el objetivo de asegurar un espacio para comercializar sus productos durante el fin de semana de la peregrinación.

La alta demanda generó largas filas y horas de espera, y en algunos casos hubo personas que decidieron pasar la noche en el lugar para poder acceder a uno de los puestos disponibles en la feria. Las inscripciones comenzaron el miércoles, continuaron este jueves y seguirán este viernes.

Fiesta de guadalupe

La expectativa está puesta en la gran convocatoria que suele tener la peregrinación, considerada una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias de la ciudad de Santa Fe. Esa masividad también explica el interés de los emprendedores, que ven en la feria una oportunidad para vender y visibilizar sus productos.

En un contexto económico complejo, muchos buscan no perder la posibilidad de participar de un evento que reúne a miles de visitantes, lo que se traduce en cientos de emprendedores intentando conseguir un lugar en la feria que acompañará la peregrinación del próximo fin de semana del 18 de abril.

Feriantes que pasaron la noche en la Belgrano

Estamos desde las 11 de la noche, pasamos toda la noche acá. Se hizo largo, hacía fresco, tomamos seis termos de mate. Vinimos con amigos”, relató una de las feriantes mientras aguardaba su turno para completar la inscripción.

Otra emprendedora contó que participa junto a un grupo de amigas y que es la primera vez que intentan formar parte del evento. “Compartimos emprendimientos: vendemos yerbas orgánicas, ropa y maquillaje. Es la primera vez que participamos de esta feria”, explicó en declaraciones a Telefe Noticias.

También hubo quienes llegaron de madrugada y se encontraron con una fila que ya ocupaba gran parte de la cuadra. “Nos levantamos temprano, a las cinco de la mañana, para venir a las seis. Y ya había gente, la fila llegaba hasta la esquina. Somos de barrio Altos del Valle y vendemos indumentaria urbana”, comentó otra feriante.

Para muchas familias se trata de una primera experiencia en un evento de estas características. “Es la primera vez que venimos. Somos una familia que vende ropa e indumentaria. Vamos a probar cómo nos va”, dijo otra emprendedora mientras aguardaba avanzar en la fila.

La expectativa por participar está vinculada con la masividad de la peregrinación, que cada año reúne a miles de fieles y visitantes en el entorno de la basílica. Por eso, muchos deciden hacer el esfuerzo de esperar durante horas con tal de conseguir un puesto. “Dijimos: vamos a ver si hacemos la fila y si conseguimos un lugar”, resumió otra de las personas que esperaba para anotarse.

Entre quienes aguardaban también había jóvenes que se acercaron para ayudar a sus familias. “Estoy desde las 10.30 de la noche. Salí de cursar, llegué a casa, comí, me bañé y me vine a la estación. Pensé que iba a llegar y anotarme, pero me quedé toda la noche y había gente adelante. Una locura”, contó una estudiante que colaboraba con el emprendimiento de sus padres.

Una oportunidad de trabajo

Para participar de la feria, los emprendedores deben cumplir algunos requisitos. Uno de los feriantes explicó que la prioridad es para residentes de la ciudad de Santa Fe y que además se otorgan números de orden para organizar la inscripción.

Uno de los requisitos es ser residente de la ciudad de Santa Fe, por eso tenemos prioridad y recibimos un numerito. Y si vendés alimentos tenés que tener el carnet de manipulación”, detalló. En su caso, vende ropa para bebés y será su segundo año participando. Según explicó, la feria también sirve para dar a conocer los emprendimientos. “La posibilidad que tiene esta feria es que te conozca gente de afuera y que después aumenten las ventas online”, señaló a Telefe Noticias.

Otros emprendedores llegan con la expectativa de poder ingresar por primera vez a un evento que consideran clave para sus ventas. “Vinimos a las seis de la mañana. La fila es larga. Nosotros vendemos helados y jugos y queremos probar si podemos entrar al evento, que es bastante multitudinario”, expresó otro de los interesados.

El acompañamiento de la Basílica

Desde la Basílica de Guadalupe destacaron la participación de los emprendedores y el valor del trabajo detrás de cada emprendimiento. El párroco César Blanche agradeció a quienes eligen formar parte del evento.

Queremos agradecer a tantos emprendedores que toman a Guadalupe como un lugar donde se sienten recibidos, acompañados y donde pueden ofrecer sus productos”, expresó en declaraciones a Telefé Noticias.

El sacerdote también recordó que el lema de la peregrinación de este año es “Gracias Madre porque tu amor nos abraza a todos”, una consigna que, según explicó, también incluye a quienes encuentran en la feria una oportunidad laboral.

En ese ‘todos’ están tantas familias que, con su trabajo, sus manualidades y las expresiones que realizan, pueden —con la dignidad que da el trabajo— generar un ingreso para sus familias”, sostuvo.

En ese sentido, Blanche reconoció que muchas familias atraviesan situaciones económicas difíciles y que la feria puede representar una ayuda importante. “Sabemos que muchas familias están pasando momentos complicados y esta es una oportunidad para que los emprendedores que puedan participar generen un ingreso y mejoren su calidad de vida”, concluyó.

Feria Guadalupe emprendedores
Noticias relacionadas
Derrumbe de la industria argentina en febrero: cayeron 14 rubros y solo 2 se salvaron

Fuerte retroceso industrial en febrero: 14 sectores en baja y apenas dos con subas

Microtráfico: ya son 111 los búnkers de droga derribados en la provincia de Santa Fe

Microtráfico: ya son 111 los búnkers de droga derribados en la provincia de Santa Fe

gnc en santa fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

GNC en Santa Fe: el precio roza los $1.000 y presiona a taxis y remises

El Conicet Santa Fe convocó a una jornada de reivindicación y lucha que se desarrollará este viernes 10 de abril a las 10:30 en el ingreso al predio institucional.

Científicos de Santa Fe se movilizan con un "Choricet" contra el ajuste en el Conicet

Lo último

Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Reconocimiento a Estanislao López: el Patriarca del Federalismo, a un paso de ser declarado Héroe Nacional

Reconocimiento a Estanislao López: el "Patriarca del Federalismo", a un paso de ser declarado Héroe Nacional

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Último Momento
Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Reconocimiento a Estanislao López: el Patriarca del Federalismo, a un paso de ser declarado Héroe Nacional

Reconocimiento a Estanislao López: el "Patriarca del Federalismo", a un paso de ser declarado Héroe Nacional

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

El emotivo saludo de Boca a Miguel Russo por su cumpleaños: Te extrañamos todos los días

El emotivo saludo de Boca a Miguel Russo por su cumpleaños: "Te extrañamos todos los días"

Feria de Guadalupe: cientos de emprendedores hicieron fila durante horas y hasta pasaron la noche para conseguir un lugar

Feria de Guadalupe: cientos de emprendedores hicieron fila durante horas y hasta pasaron la noche para conseguir un lugar

Ovación
Paredes será titular y va por su momento en Colón: Solo se vive una vez

Paredes será titular y va por su momento en Colón: "Solo se vive una vez"

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Lértora se volvió el nuevo capitán, le dio otra impronta y Colón reaccionó

Colón mete tres joyas en la Sub 17 que jugará los Juegos Suramericanos de la Juventud

Colón mete tres joyas en la Sub 17 que jugará los Juegos Suramericanos de la Juventud

Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

Colón cambia de arquero: Budiño está descartado y continúa en reposo

Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Rosario Central no pudo con Independiente del Valle y empató 0-0

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe