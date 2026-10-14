La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 14 de octubre en SANTA FE y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 14 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo
14 de octubre 2026 · 06:57hs
SANTA FE
• 8 a 12: Menchaca, Hermanos Figueroa, Storni y Neuquén
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 12:30:
- avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti
- avenida Peñaloza, Estrada, Javier de la Rosa y Alberti
Reemplazo de Conductores
• 9 a 12: bulevar Gálvez, Alem, Dorrego y Laprida
Reemplazo de conductores
SAUCE VIEJO
• 9 a 13: RN11, Entre Ríos, Calle 16 y Panamá
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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