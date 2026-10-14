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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 14 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Sauce Viejo

14 de octubre 2026 · 06:57hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 14 de octubre en SANTA FE y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 8 a 12: Menchaca, Hermanos Figueroa, Storni y Neuquén

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 12:30:

- avenida Peñaloza, Aguado, Espora y Alberti

- avenida Peñaloza, Estrada, Javier de la Rosa y Alberti

Reemplazo de Conductores

• 9 a 12: bulevar Gálvez, Alem, Dorrego y Laprida

Reemplazo de conductores

SAUCE VIEJO

• 9 a 13: RN11, Entre Ríos, Calle 16 y Panamá

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Sauce Viejo
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