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Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Sucedió durante la jornada del viernes, cuando pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron dos domicilios y hallaron motocicletas y motopartes con pedidos de secuestro vigentes. Aprehendieron a N. D. O., de 20 años, quien es el principal investigado por los robos.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de octubre 2026 · 11:14hs
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Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Este viernes, y de manera simultánea, se ejecutaron allanamientos en la ciudad de Santa Fe y en San José del Rincón. Pesquisas de la Sección Automotores de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I aprehendieron a un joven identificado como N. D. O., de 20 años, y secuestraron motocicletas desarmadas y motopartes con pedidos de secuestro vigentes.

Los procedimientos se enmarcaron en una investigación por el robo de una motocicleta denunciado en la Comisaría 14.ª y contaron con la colaboración de la 6.ª Inspectoría Zonal.

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

La denuncia

El hecho llegó a conocimiento policial a partir de la denuncia que el propietario de la motocicleta radicó en la Comisaría 14.ª. El caso fue informado a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que tomó intervención y derivó la investigación a la PDI.

Los pesquisas de la Sección Automotores reunieron información que permitió orientar las diligencias hacia posibles involucrados y domicilios vinculados con el hecho. Con autorización judicial, los allanamientos se concretaron en un operativo conjunto con la 6.ª Inspectoría Zonal. Colaboraron los grupos de irrupción del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y de la Policía de Acción Táctica (PAT), ambos de la Policía de Santa Fe (PSF).

Con pedido de secuestro por robo

En el inmueble allanado en la ciudad de Santa Fe, los pesquisas aprehendieron al principal investigado, N. D. O., de 20 años. Allí secuestraron dos motocicletas desarmadas y un cuadro de motocicleta, todos con pedidos de secuestro vigentes. También incautaron otras motopartes y un teléfono celular.

Atribución delictiva

Informaron sobre los allanamientos, la aprehensión del principal investigado y el secuestro de las motocicletas a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I. Desde allí hicieron lo propio con la Fiscalía del MPA que dirige la investigación, que ordenó que el joven aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para ser examinado y quedara debidamente identificado.

La atribución delictiva fue provisoriamente calificada como robo, y N. D. O. es investigado como presunto autor.

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