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Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Con una nueva edición de Harlem Festival, Santa Fe fue el punto de encuentro de dos jornadas atravesadas por la música, las emociones y las ganas de disfrutar

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

13 de octubre 2026 · 08:00hs
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Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Miles de personas, saltos, abrazos y esa sonrisa que aparece cuando suena justo el tema que se estaba esperando. El Harlem Festival 2026 tuvo todo eso y mucho más. Durante dos jornadas, Santa Fe se convirtió en una fiesta para quienes entienden que la música en vivo no se trata solamente de escuchar a sus artistas favoritos, sino también de compartir, emocionarse y ser parte de algo único.

Cazzu, Babasónicos y una multitud para una edición inolvidable

Durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el predio de la Estación Belgrano de Santa Fe recibió a una multitud que llegó desde distintos puntos del país para disfrutar de sus artistas favoritos. La convocatoria fue enorme, pero eso no impidió que el festival se desarrollara con fluidez. La organización estuvo a la altura de las circunstancias, con una propuesta ágil y cuidada en distintos aspectos, desde la circulación hasta los espacios gastronómicos y los sanitarios. En un evento de estas dimensiones, esos detalles también forman parte de la experiencia y permiten que el público se concentre en lo más importante: disfrutar.

La diversidad musical fue una de las grandes fortalezas de esta edición. Cada artista llegó con su identidad, su público y una manera particular de habitar el escenario. El resultado fue una sucesión de shows que mantuvo viva la energía durante las dos jornadas y demostró que la música puede reunir a personas con gustos muy diferentes en un mismo lugar.

Ángela Torres fue una de las grandes protagonistas. Con su carisma, su presencia escénica y una conexión especial con el público, volvió a demostrar por qué despierta tanto cariño entre sus seguidores. Su presentación tuvo esa combinación de frescura, personalidad y emoción que la convierte en una artista capaz de conquistar a quienes la siguen y sumar nuevos admiradores.

El Kuelgue, por su parte, aportó su particular universo musical, esa mezcla de desparpajo, creatividad y libertad que transforma cada presentación en una experiencia propia. La Vela Puerca hizo lo suyo con la potencia que caracteriza a la banda uruguaya, mientras que Guasones conectó con su público a través del rock y de canciones que invitan a cantar de principio a fin. Cada show tuvo su clima y su identidad, pero todos compartieron la intensidad de una multitud dispuesta a entregarse a la música.

La primera jornada también tuvo uno de sus momentos destacados con Marilina Bertoldi, que recibió una ovación y reafirmó su lugar como una de las artistas más personales y potentes del rock argentino. Babasónicos, con su impronta inconfundible, ofreció otra de las presentaciones destacadas del festival y volvió a demostrar su capacidad para construir un universo propio sobre el escenario.

El cierre del domingo quedó en manos de Cazzu, una de las figuras más esperadas de la edición. La artista jujeña convocó a seguidores llegados desde distintos puntos del país y desató una verdadera fiesta con un repertorio que incluyó canciones como “Bounce”, “Sobre mi tumba” y “Nada”, además de otros éxitos que el público acompañó con entusiasmo.

Con una presencia escénica imponente y una multitud que respondió a cada momento, Cazzu coronó dos jornadas en las que la música urbana, el rock, el pop y otras expresiones convivieron en un mismo espacio. Su presentación fue uno de los grandes momentos del cierre y dejó en evidencia el vínculo que mantiene con sus seguidores.

El Harlem 2026 terminó así con la sensación de haber cumplido y superado las expectativas. No solamente por la cantidad de artistas y la convocatoria, sino también por la posibilidad de vivir los recitales con comodidad, recorrer el predio y compartir la experiencia con miles de personas que llegaron con el mismo objetivo: escuchar música, encontrarse y pasarla bien.

En tiempos en los que la cultura también necesita espacios de encuentro, estos festivales adquieren un valor que va más allá del entretenimiento. Permiten que el público vea en vivo a artistas que admira, que descubra nuevas propuestas y que comparta con otros una emoción difícil de reproducir en cualquier otro ámbito. Para muchos, además, significan la oportunidad de viajar, reunirse con amigos y construir recuerdos alrededor de una canción.

Durante dos días, Santa Fe fue todo eso. Un lugar donde convivieron generaciones, estilos y maneras de sentir la música. El Harlem volvió a demostrar que un festival se construye con grandes artistas, pero también con una organización que acompaña, un público que responde y una experiencia colectiva que invita a regresar. Porque, cuando todo funciona y la música encuentra su lugar, lo que queda es mucho más que una sucesión de recitales: queda la felicidad de haber estado ahí.

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Harlem Festival Santa Fe Cazzu Babasónicos Ángela Torres
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