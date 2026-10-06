La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 6 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, ARROYO LEYES y MONTE VERA
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 6 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Monte Vera
SANTA FE
• 8 a 10:
- RP 1, Los Urunday, Callejón Laborie y De Los Eucaliptus (Colastiné)
Reemplazo de postes
- RP1, Las Lilas, Los Zorzales y Guaranimá (Colastiné)
Reemplazo de postes
• 8 a 12:
- avenida General Paz, Hernandarias, Lavalle y Pasaje Koch
Reemplazo de Conductores
- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Reinares y Chubut
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 12:30: Aguado, Pasaje Galisteo, Alberti y Espora
Reemplazo de Conductores
SANTO TOMÉ
• 8 a 9: avenida 7 de Marzo, Candioti, Gaboto y San Juan
Mantenimiento
• 8 a 10:
- avenida Luján, Buenos Aires, Derqui y Solís
Reemplazo de postes
- Obispo Gelabert, 4 de Enero, Sáenz Peña y Azcuénaga
Reemplazo de postes
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 9 a 13: RP 1, Callejón Vidal, Callejón Montenegro hasta terraplén Este
Mantenimiento
ARROYO LEYES
• 8 a 10: De Los Junqueros, Arenero, Grand Bourg e Irupé
Reemplazo de postes
• 9 a 13: Calle 2, Calle 10, Calle 29 y Calle 5
Mantenimiento
MONTE VERA
• 7:30 a 11:30: Barrio Paproki y La Costa
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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