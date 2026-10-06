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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 6 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes y Monte Vera

6 de octubre 2026 · 07:05hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 6 de octubre en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAN JOSÉ del RINCÓN, ARROYO LEYES y MONTE VERA

SANTA FE

• 8 a 10:

- RP 1, Los Urunday, Callejón Laborie y De Los Eucaliptus (Colastiné)

Reemplazo de postes

- RP1, Las Lilas, Los Zorzales y Guaranimá (Colastiné)

Reemplazo de postes

• 8 a 12:

- avenida General Paz, Hernandarias, Lavalle y Pasaje Koch

Reemplazo de Conductores

- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Reinares y Chubut

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 12:30: Aguado, Pasaje Galisteo, Alberti y Espora

Reemplazo de Conductores

SANTO TOMÉ

• 8 a 9: avenida 7 de Marzo, Candioti, Gaboto y San Juan

Mantenimiento

• 8 a 10:

- avenida Luján, Buenos Aires, Derqui y Solís

Reemplazo de postes

- Obispo Gelabert, 4 de Enero, Sáenz Peña y Azcuénaga

Reemplazo de postes

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 9 a 13: RP 1, Callejón Vidal, Callejón Montenegro hasta terraplén Este

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 8 a 10: De Los Junqueros, Arenero, Grand Bourg e Irupé

Reemplazo de postes

• 9 a 13: Calle 2, Calle 10, Calle 29 y Calle 5

Mantenimiento

MONTE VERA

• 7:30 a 11:30: Barrio Paproki y La Costa

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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