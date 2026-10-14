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Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe: días estables y mañanas cada vez más frescas

La ciudad tendrá jornadas con nubosidad variable y máximas de entre 20° y 23°. El pronóstico anticipa un descenso gradual de las temperaturas mínimas hasta el sábado

14 de octubre 2026 · 07:39hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 14.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son son estables. En el día de la fecha, se observa la permanencia del sistema ciclónico estacionario sobre las costas chilenas, mientras que también se mantiene la acción del sistema anticiclónico que actúa sobre la Patagonia Argentina. Esta situación genera que la configuración de las masas de aire que actúan sobre la región central del país se mantenga similar a la de los últimos días, con jornadas que alternan entre mayormente nubladas a algo despejadas, sin una variación significativa de las temperaturas y no descartándose algunos eventos de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde y tarde/noche con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 20º. Vientos moderados predominando del sector sur/sureste.

Por último, sábado con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables con temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur, rotando al sureste y luego al este/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

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