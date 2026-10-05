La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 5 de octubre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 5 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón
5 de octubre 2026 · 07:22hs
SANTA FE
• 8 a 10: Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 12: Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa
Reemplazo de Conductores
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 8 a 12: RP1, Las Rosas, Los Grillos y Del Rocío
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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