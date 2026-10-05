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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 5 de octubre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y San José del Rincón

5 de octubre 2026 · 07:22hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 5 de octubre en SANTA FE y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 10: Tacca, Oroño, Vera Mujica y Reconquista

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 12: Leumann, Grierson, Hnos. Figueroa y La Pampa

Reemplazo de Conductores

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 12: RP1, Las Rosas, Los Grillos y Del Rocío

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

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