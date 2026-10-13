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San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

El robo ocurrió durante el fin de semana. La denuncia del damnificado activó una investigación judicial y policial. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia fueron clave para identificar a los dos presuntos autores.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de octubre 2026 · 09:22hs
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Los elementos recuperado tras el robo

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Los elementos recuperado tras el robo

El domingo 11 de octubre, delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Sarmiento y la ruta nacional 11, en la ciudad de San Justo, y robaron herramientas y equipos de sonido valuados en aproximadamente cuatro millones de pesos.

La denuncia del damnificado dio inicio a una investigación judicial y policial. En ese marco, las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en la zona resultaron fundamentales para reconstruir lo ocurrido e identificar a los dos presuntos involucrados, a partir de sus características físicas y de la vestimenta que llevaban al momento del robo.

A partir del análisis de ese material, los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) identificaron a dos personas, cuyas iniciales son A. D. S. y N. L., como presuntas involucradas en el hecho.

Los resultados de las tareas investigativas fueron comunicados a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Daniela Montegrosso, quien interviene en la causa. Posteriormente, se solicitó una orden de allanamiento al Colegio de Jueces.

Aprehendieron a uno de los presuntos coautores

En el marco de los procedimientos, los investigadores de la PDI se presentaron en un inmueble ubicado en calle Sarmiento al 1500, donde localizaron y secuestraron un carro de fabricación casera que contenía elementos sustraídos de la vivienda, además de prendas de vestir que estarían vinculadas con la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a A. D. S., señalado como uno de los presuntos coautores del robo.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar la participación de los sospechosos.

La causa quedó caratulada provisoriamente como robo

Tras el procedimiento, la PDI informó las novedades a su jefatura, que a su vez comunicó lo actuado a la fiscal Daniela Montegrosso.

La funcionaria judicial dispuso que el aprehendido fuera identificado y notificado de la causa en su contra, con una calificación legal provisoria de robo.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes y avanzar sobre la posible participación del segundo sospechoso.

San Justo robo herramientas millones
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