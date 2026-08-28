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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 28 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

28 de agosto 2026 · 06:01hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 28 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 9: Cassanello, Hernandarias, Echague y Piedras

Mantenimiento

• 8 a 10: Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata

Reemplazo de postes

• 8 a 12:

- J.J. Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan

Maniobras de reconfiguración

- Aristóbulo del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena

Reemplazo de Postes

- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Canillitas

Mantenimiento

• 8:30 a 10:30: Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1° de Mayo

Reemplazo de Postes

• 9 a 11: avenida Perón, Iturraspe, avenida Circunvalación y Ecuador

Reemplazo de Elementos de Maniobras

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli

Despeje de Electroductos

• 11 a 13: Por calle René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 14:30: Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: avenida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Saavedra

Reemplazo de Conductores

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12:

- RP1, Callejón Pintos, Los Sauces, Montenegro y arroyo Ubajay

Mantenimiento de Subestación

- RP1 entre Callejón Pintos y Callejón Vera, hacia el oeste

Mantenimiento en red de media tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé San José del Rincón
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