La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 28 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 28 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 9: Cassanello, Hernandarias, Echague y Piedras
Mantenimiento
• 8 a 10: Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata
Reemplazo de postes
• 8 a 12:
- J.J. Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan
Maniobras de reconfiguración
- Aristóbulo del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena
Reemplazo de Postes
- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Canillitas
Mantenimiento
• 8:30 a 10:30: Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1° de Mayo
Reemplazo de Postes
• 9 a 11: avenida Perón, Iturraspe, avenida Circunvalación y Ecuador
Reemplazo de Elementos de Maniobras
• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli
Despeje de Electroductos
• 11 a 13: Por calle René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas (Colastiné)
Mantenimiento de Subestación
• 11:30 a 14:30: Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 9 a 13: avenida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Saavedra
Reemplazo de Conductores
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 12:
- RP1, Callejón Pintos, Los Sauces, Montenegro y arroyo Ubajay
Mantenimiento de Subestación
- RP1 entre Callejón Pintos y Callejón Vera, hacia el oeste
Mantenimiento en red de media tensión
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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