Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 28 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 28 de agosto en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 9: Cassanello, Hernandarias, Echague y Piedras

Mantenimiento

• 8 a 10: Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata

Reemplazo de postes

• 8 a 12:

- J.J. Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan

Maniobras de reconfiguración

- Aristóbulo del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena

Reemplazo de Postes

- Colastiné Sur: Por calle Velocidad y Resistencia entre RN168 y Canillitas

Mantenimiento

• 8:30 a 10:30: Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1° de Mayo

Reemplazo de Postes

• 9 a 11: avenida Perón, Iturraspe, avenida Circunvalación y Ecuador

Reemplazo de Elementos de Maniobras

• 9:30 a 11:30: avenida Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli

Despeje de Electroductos

• 11 a 13: Por calle René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas (Colastiné)

Mantenimiento de Subestación

• 11:30 a 14:30: Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 9 a 13: avenida del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Saavedra

Reemplazo de Conductores

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 12:

- RP1, Callejón Pintos, Los Sauces, Montenegro y arroyo Ubajay

Mantenimiento de Subestación

- RP1 entre Callejón Pintos y Callejón Vera, hacia el oeste

Mantenimiento en red de media tensión

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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