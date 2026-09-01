Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 1 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 1 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 10: Chile, Neuquén, La Pampa y 1° de Mayo

Reemplazo de Elementos de Maniobra

• 8 a 12: Vieytes, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

Reemplazo de Conductores

• 8:30 a 12:30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong

Mantenimiento

SANTO TOMÉ

• 8 a 12: Complejos habitacionales El Pinar y Las Almenas

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso