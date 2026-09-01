La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 1 de septiembre en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 1 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
1 de septiembre 2026 · 07:05hs
SANTA FE
• 8 a 10: Chile, Neuquén, La Pampa y 1° de Mayo
Reemplazo de Elementos de Maniobra
• 8 a 12: Vieytes, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada
Reemplazo de Conductores
• 8:30 a 12:30: Beruti, Cibils, Grierson y Furlong
Mantenimiento
SANTO TOMÉ
• 8 a 12: Complejos habitacionales El Pinar y Las Almenas
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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