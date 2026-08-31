La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 30 de agosto en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 31 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
• 8 a 10:
- Cafferata, Carrasco, Quiroga y Silva
Reemplazo de Postes
- Ricardo Aldao, Hernandarias, avenida Blas Parera y Lamadrid
Reemplazo de conductores
• 8:30 a 10:30:
- Gorriti, Matheu, 4 de Enero y 1° de Mayo
Reemplazo de Postes
- Urquiza, Saavedra, J.J. Paso y Cabal
Retiro de Línea
• 9:30 a 11:30:
- avenida Perón, Pasaje Irala, Luciano Molinas y José Díaz
Reemplazo de Conductores
- avenida Blas Parera, Tappa, De La Salle y Quiroga
Despeje de Electroductos
• 11:30 a 13:30: Chaco, Alsina, Pandolfo y Callejón Funes
Despeje de Electroductos
• 12:30 a 13:30: avenida Peñaloza, Beruti, Almonacid y Aguado
Reemplazo de Conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso