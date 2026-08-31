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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 31 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

31 de agosto 2026 · 07:04hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este lunes 30 de agosto en SANTA FE

• 8 a 10:

- Cafferata, Carrasco, Quiroga y Silva

Reemplazo de Postes

- Ricardo Aldao, Hernandarias, avenida Blas Parera y Lamadrid

Reemplazo de conductores

• 8:30 a 10:30:

- Gorriti, Matheu, 4 de Enero y 1° de Mayo

Reemplazo de Postes

- Urquiza, Saavedra, J.J. Paso y Cabal

Retiro de Línea

• 9:30 a 11:30:

- avenida Perón, Pasaje Irala, Luciano Molinas y José Díaz

Reemplazo de Conductores

- avenida Blas Parera, Tappa, De La Salle y Quiroga

Despeje de Electroductos

• 11:30 a 13:30: Chaco, Alsina, Pandolfo y Callejón Funes

Despeje de Electroductos

• 12:30 a 13:30: avenida Peñaloza, Beruti, Almonacid y Aguado

Reemplazo de Conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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