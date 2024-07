Costanera santafesina: vecinos denuncian acumulación de basura en la zona del faro

“Es un problema de vieja data la cantidad de desechos que se tiran a la Costanera” manifestó Lorenzo Castella y agregó: “Yo he visto jóvenes romper y tirar botellas. Recuerdo en los últimos días a un joven que iba caminando y rompiendo una botella de vidrio y tirándola hacia la costa donde había gente sentada; era como que si a nadie le importara“.

“Después, los plásticos y toda la basura se ve mucho más porque hay bajante, pero aún cuando no hay bajante, también se observan sobre el agua todos los desechos", sostuvo Castella.

Operativos de limpieza en la Costanera

Por otro lado, el vecino argumentó que "los operativos de limpieza municipal solo se ven durante el fin de semana en la avenida y el paseo de la Costanera pero en la parte de abajo, no”.

“Yo vi hace un tiempo unos chicos que me parece que eran de alguna ONG, voluntarios que andaban con bolsas y estuvieron haciendo una limpieza buena. Limpiaron todo, sacaron todo lo que había en el agua y lo que había en la costa pero después de eso no he visto“, recordó.

Para concluir, Castella reconoció que “hay una falta de compromiso del ciudadano”. “Es cierto que no hay cestos o sea todo lo que es el cantero central, el que ahora se va a remodelar que hay un proyecto que se ha dado publicidad y todo y seguramente que ahí se van a instalar bien todos los servicios, pero hoy por hoy no hay o no hay en la cantidad suficiente. Entonces la gente también no tiene donde tirar la basura, no es justificativo porque te podrías llevar una bolsita de nylon, juntas todo lo que llevaste para tirar y te lo llevas a tu casa“, cerró.