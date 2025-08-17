Domingo fresco y con niebla en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de viernes e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 6º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el lunes se espera cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables y tendencia a desmejorar durante el transcurso de la jornada con temperaturas en gradual ascenso: mínima 10° y máxima 21°. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste e incrementando su intensidad con el correr de las horas.

lluvias_fuertes

MARTES min. 13°C

máx. 18°C

Por último martes con cielo parcialmente cubierto a cubierto con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos de mayor intensidad o tormentas aisladas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13° y descenso de las máximas, 18°. Vientos moderados predominando del sector este/sureste, cambiando a moderados o regulares por momentos del oeste/suroeste hacia la tarde.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre