Uno Santa Fe | Santa Fe | domingo

Domingo fresco y con niebla en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

17 de agosto 2025 · 08:40hs
Niebla en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Niebla en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 6º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables, con tendencia a desmejorar lenta y gradualmente. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Santa Fe: cuándo lloverá en la ciudad

En tanto para el lunes se espera cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables y tendencia a desmejorar durante el transcurso de la jornada con temperaturas en gradual ascenso: mínima 10° y máxima 21°. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste e incrementando su intensidad con el correr de las horas.

lluvias_fuertes

MARTES min. 13°C

máx. 18°C

Por último martes con cielo parcialmente cubierto a cubierto con condiciones algo inestables a inestables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos de mayor intensidad o tormentas aisladas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 13° y descenso de las máximas, 18°. Vientos moderados predominando del sector este/sureste, cambiando a moderados o regulares por momentos del oeste/suroeste hacia la tarde.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

domingo Santa Fe ciudad
Noticias relacionadas
san martin y lopez: como la amistad entre el libertador y el brigadier santafesino impacto la politica del litoral

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

presencia antes que regalos: claves para vivir un dia del nino con menos pantallas y mas conexion

Presencia antes que regalos: claves para vivir un Día del Niño con menos pantallas y más conexión

La tormenta de Santa Rosa se adelantará y llegará a la ciudad de Santa Fe la semana que viene.

Inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa a Santa Fe: cuándo lloverá en la ciudad

La Municipalidad impulsa el ensanche de esquinas para una ciudad más segura para el peatón

Una iniciativa que busca ensanchar las esquinas de la ciudad para priorizar la seguridad peatonal

Lo último

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Último Momento
Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

Gimnasia y Lanús, duelo de agrandados en el Bosque

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

El alternativo de River se quiere aprovechar del mix de Godoy Cruz

Ovación
Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Las Flores II se consagró campeón del Apertura Griselda Weimer

Todo continúa igual tras haberse jugado la fecha 20 del Marcos Méndez

Todo continúa igual tras haberse jugado la fecha 20 del Marcos Méndez

Los Pumas perdieron con los All Blacks en Córdoba

Los Pumas perdieron con los All Blacks en Córdoba

Ortiz: Colón necesita despertar para que no sea tarde

Ortiz: "Colón necesita despertar para que no sea tarde"

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Colón se hunde sin un fondo definido: ¡perdió 16 de sus 27 partidos!

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"