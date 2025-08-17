Uno Santa Fe | Santa Fe | YPF

YPF y los microprecios: después de 48 horas hubo cambios en los precios de los combustibles en la ciudad

Con los microprecios, los ajustes son dinámicos y pueden subir o bajar según la estación, hora y demanda. Los valores de este domingo en la ciudad de Santa Fe

17 de agosto 2025 · 10:45hs
YPF: los nuevos precios de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

YPF: los nuevos precios de los combustibles en la ciudad de Santa Fe

Desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.

Este domingo 17 de agosto YPF varió de nuevo sus precios

Este domingo 17 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando así la décima variación en lo que va del mes en la ciudad de Santa Fe. A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.

En esta jornada, el litro de nafta súper aumentó $4, la Infinia bajó $3, mientras que el Infinia diésel subió $15.

Los precios de los combustibles en Santa Fe este domingo 17 de agosto

Los precios de los combustibles en Santa Fe este domingo 17 de agosto

Nuevos precios de YPF en Santa Fe

  • Súper: $1.424 (+ $4)
  • Infinia: $1.625 (- $3)
  • Infinia Diésel: $1.595 (+$15)

Otras petroleras

Shell:

  • Súper: $1.416
  • V-Power Nafta: $1.699
  • Evolux Diésel: $1.492
  • V-Power Diésel: $1.67

Axion

  • Súper: $1.443
  • Quantium: $1.699
  • Diésel X10: $1.527
  • Quantium Diésel X10: $1.673

