En el marco del programa Santa Fe Barrio, personal del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevará a cabo una campaña gratuita de castraciones, desparasitaciones y vacunaciones antirrábicas en el Centro Comunitario Pompeya, situado en Matheu 3716 de barrio Nueva Pompeya.
El Imusa realizará castraciones masivas en barrio Pompeya
Las castraciones se harán el sábado 23 de agosto en el Centro Comunitario Pompeya, Matheu 3700. La atención se brindará de 7 a 11.30, con turno previo
17 de agosto 2025 · 10:39hs
Las atenciones se llevarán a cabo de 7 a 11.30 y solamente se brindarán con turno previo, el cual deberá solicitarse escribiendo al número de WhatsApp 342-5233325.
Condiciones para los animalitos para las castraciones
- Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y seis horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.
- Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y, además, se solicita que los vecinos lleven bolsas para levantar las heces de su mascota.
- Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.