El Imusa realizará castraciones masivas en barrio Pompeya

Las castraciones se harán el sábado 23 de agosto en el Centro Comunitario Pompeya, Matheu 3700. La atención se brindará de 7 a 11.30, con turno previo

17 de agosto 2025 · 10:39hs
El Imusa realizará castraciones masivas en barrio Pompeya

En el marco del programa Santa Fe Barrio, personal del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) llevará a cabo una campaña gratuita de castraciones, desparasitaciones y vacunaciones antirrábicas en el Centro Comunitario Pompeya, situado en Matheu 3716 de barrio Nueva Pompeya.

Las atenciones se llevarán a cabo de 7 a 11.30 y solamente se brindarán con turno previo, el cual deberá solicitarse escribiendo al número de WhatsApp 342-5233325.

Condiciones para los animalitos para las castraciones

  • Se recuerda que para las castraciones, los animales deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y seis horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de posparto.
  • Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y, además, se solicita que los vecinos lleven bolsas para levantar las heces de su mascota.
  • Se aclara, también, que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.
Santa Fe comenzó la formación de policías en el uso de las pistolas Taser

YPF y los microprecios: después de 48 horas hubo cambios en los precios de los combustibles en la ciudad

San Martín y López: cómo la amistad entre el Libertador y el brigadier santafesino impactó la política del litoral

Domingo fresco y con niebla en la ciudad de Santa Fe

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

El Papa espera el éxito de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

