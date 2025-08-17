Uno Santa Fe | Colón | Colón

Zona B: lo que le queda a Colón y sus rivales en la lucha por mantener la categoría

Colón se enfoca en el final de la temporada, donde su lucha pasó de ingresar al Reducido a sostenerse en la Primera Nacional. Así será la recta final.

17 de agosto 2025 · 10:25hs
Zona B: lo que le queda a Colón y sus rivales en la lucha por mantener la categoría

A siete fechas del final de la temporada en la Zona B de la Primera Nacional, la lucha por la permanencia se mantiene al rojo vivo. Colón, con 27 puntos, está en zona de tranquilidad relativa, pero los equipos que lo siguen de cerca viven su propia batalla por no descender.

Talleres de Remedios de Escalada (17) y CADU (16) ocupan los dos últimos lugares, hoy condenados a perder la categoría si no logran sumar unidades clave. La derrota ante San Telmo determinó que Colón más que nunca ponga el foco en esta pelea.

El calendario que le queda a Colón

El Sabalero afrontará los siguientes encuentros:

  • Chacarita (L)

  • Defensores de Belgrano (V)

  • Estudiantes de Río Cuarto (L)

  • Talleres de Remedios de Escalada (V)

  • Deportivo Morón (L)

  • Estudiantes de Buenos Aires (V)

  • Defensores Unidos de Zárate (L)

Con siete finales por delante, el objetivo de Colón ya no es pelear por el Reducido, sino asegurar la permanencia y no depender de otros resultados para mantener la categoría.

La pelea por no descender

Almirante Brown (25 puntos) tiene por delante: Gimnasia de Jujuy (L), Agropecuario (V), San Telmo (L), Chacarita (V), Defensores de Belgrano (L), Estudiantes de Río Cuarto (V) y Talleres de Remedios de Escalada (L).

Talleres de Remedios de Escalada (17 puntos) se medirá con Estudiantes de Buenos Aires (V), CADU (L), Temperley (V), Colón (L), Mitre de Santiago del Estero (V), Chaco For Ever (L) y Almirante Brown (V).

CADU, que aún no jugó por la fecha 27, enfrentará a Defensores de Belgrano (V), Estudiantes de Río Cuarto (L), Talleres de Remedios de Escalada (V), Morón (L), Estudiantes de Buenos Aires (V), Nueva Chicago (L), Temperley (L) y Colón (V).

Riesgo de descenso y definición

Los dos últimos equipos de la tabla perderán la categoría. Actualmente, CADU y Talleres de Remedios de Escalada ocupan esas posiciones, y cualquier igualdad de puntos al final de la temporada derivará en un partido desempate para definir qué equipo pierde la categoría.

Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, cada punto será crucial para los equipos que luchan por mantenerse en la Primera Nacional. La recta final promete ser intensa y definitoria, pero sobre todo angustiante para Colón.

