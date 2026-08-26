Eclipse parcial de Luna: telescopios, Planetario y una noche especial en el CODE de Santa Fe

El Complejo Astronómico CODE abrirá sus puertas para seguir las distintas etapas del eclipse parcial de Luna, que se extenderá hasta la madrugada del viernes 28 de agosto

El Complejo Astronómico CODE de Santa Fe abrirá sus puertas este jueves 27 de agosto por la noche para seguir en vivo el eclipse parcial de Luna , un fenómeno que podrá observarse desde distintos puntos de la Argentina y que alcanzará su punto máximo durante la madrugada del viernes.

La propuesta comenzará a las 23 y combinará la observación del eclipse con telescopios desde la terraza del complejo con una experiencia de realidad aumentada en el domo 360 del Planetario , un espacio calefaccionado que permitirá seguir las diferentes etapas del fenómeno.

Según informó Jorge Coghlan, referente del CODE, la actividad no se suspenderá por mal tiempo. En caso de que las condiciones meteorológicas impidan observar el cielo, los asistentes podrán continuar el recorrido mediante una recreación del eclipse dentro del Planetario.

¿A qué hora será el eclipse parcial de Luna?

La etapa parcial más visible del fenómeno comenzará cerca de las 23:34, cuando la Luna ingrese en la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

El máximo del eclipse se producirá aproximadamente a la 1:13 del viernes 28 de agosto, mientras que la Luna terminará de salir de esa zona de sombra alrededor de las 2:52.

Finalmente, el fenómeno astronómico concluirá por completo poco después de las 4 de la madrugada.

Aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial de Luna, la cobertura será muy amplia. Según las estimaciones difundidas sobre el fenómeno, durante el momento de máxima intensidad el 96,3 % del disco lunar quedará dentro de la umbra de la Tierra, por lo que gran parte de la superficie podría adquirir una llamativa tonalidad rojiza o cobriza.

Eclipse de Luna en Santa Fe: dónde observarlo

El fenómeno podrá verse desde la Argentina y gran parte del continente americano, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad del cielo.

Para quienes quieran seguirlo desde la ciudad, el Complejo Astronómico CODE organizó esta jornada especial en su sede de avenida Almirante Guillermo Brown 4998, sobre la Costanera Oeste de Santa Fe.

La entrada general tendrá un valor de $5.000 e incluirá la posibilidad de participar de la propuesta de observación y de las actividades previstas dentro del Planetario.

La iniciativa ofrece una alternativa para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año, incluso si las nubes impiden observar directamente la Luna eclipsada desde Santa Fe.

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