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Paro universitario: docentes de la UNL y la UTN realizarán una medida de fuerza este jueves y viernes

Los docentes universitarios nucleados en Adul y FAGDUT realizarán una medida de fuerza durante dos días. Denuncian una deuda salarial del 31,2% y exigen mayor presupuesto para la educación superior

26 de agosto 2026 · 08:48hs
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Paro universitario: docentes de la UNL y la UTN realizarán una medida de fuerza este jueves y viernes

Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), nucleados en Adul, y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), representados por FAGDUT, realizarán un paro de actividades de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto. La medida de fuerza se lleva adelante en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul) confirmó su adhesión a la medida luego del plenario de Conadu Histórica. Desde el gremio señalaron que el paro tiene como principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una recomposición de los haberes de los trabajadores del sector.

“El paro es en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y la recomposición de nuestros salarios”, expresaron desde Adul.

Además, cuestionaron al Gobierno nacional por lo que consideran un incumplimiento de la normativa y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Según indicaron, la deuda salarial acumulada hasta julio alcanza el 31,2%, a lo que sumaron el reclamo por el cobro de más de cuatro salarios adeudados a trabajadores de las universidades nacionales.

FAGDUT también confirmó el paro en la UTN

Por su parte, los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, nucleados en FAGDUT, también se sumarán al paro universitario de 48 horas. El secretario general del gremio, Ricardo Mozzi, cuestionó la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de la medida cautelar vinculada al conflicto.

Es una vergüenza que el Gobierno nacional siga sin cumplir la ley ni tampoco la cautelar”, sostuvo Mozzi, quien además advirtió: “El Gobierno nos pone en una encerrona, en una situación de asfixia”.

Los reclamos de los docentes universitarios

Entre los principales puntos que motivan la medida de fuerza, los gremios docentes reclaman:

  • Una recomposición salarial para los trabajadores universitarios.
  • El pago inmediato del 31,2% adeudado, según los cálculos realizados hasta julio.
  • El cobro de más de cuatro salarios adeudados.
  • La restitución y el pago del FONID.
  • La actualización de la garantía salarial.
  • La asignación de fondos para capacitación.

Desde la federación que agrupa a los docentes universitarios remarcaron que el conflicto continuará mientras no haya respuestas a los reclamos del sector.

La ley se cumple y las deudas se pagan. Por salarios dignos, por presupuesto para las universidades y en defensa de la Universidad Pública, la lucha continúa”, señalaron.

• LEER MÁS: Financiamiento universitario: las casas de estudio esperan una definición judicial tras otra audiencia sin avances con Nación

paro Universitario UNL UTN
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