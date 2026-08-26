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Dibu Martínez fue ofrecido al Chelsea

Dibu Martínez fue ofrecido al conjunto londinense, que analiza incorporarlo ante la necesidad de reforzar el puesto. En Aston Villa buscan una salida.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 12:15hs
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Dibu Martínez fue ofrecido al Chelsea

Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa horas de incertidumbre respecto de su futuro y en las últimas horas fue ofrecido al Chelsea, que evalúa la posibilidad de contratarlo. El arquero argentino quedó relegado en Aston Villa luego de que se frustrara su llegada a Juventus y, con la institución inglesa buscando desprenderse de él, su próximo destino todavía es una incógnita.

Chelsea analiza sumar experiencia bajo los tres palos

El interés del conjunto londinense aparece en un momento particular para el marplatense, que no fue titular en el debut de la Premier League. Aston Villa decidió comenzar el campeonato con Marco Bizot en el arco, una situación que refleja el escenario que atraviesa el campeón del mundo.

La institución dirigida por Unai Emery incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente de Parma, ante la expectativa de concretar la salida de Martínez. Sin embargo, la operación con Juventus no llegó a buen puerto y el futuro del argentino quedó nuevamente en suspenso.

Chelsea, por su parte, necesita encontrar mayor seguridad en el arco. Robert Sánchez fue titular en el debut ante Fulham, pero tuvo una actuación negativa y quedó señalado por su responsabilidad en dos de los goles recibidos en la derrota por 3-2.

Además, el equipo londinense cuenta con Mike Penders, arquero de 21 años que regresó tras su préstamo en Racing de Estrasburgo y dejó buenas sensaciones durante su etapa fuera del club.

La experiencia de Martínez aparece como un factor atractivo para Chelsea, que analiza distintas alternativas para reforzar el puesto antes del cierre del mercado.

El futuro del Dibu sigue abierto

Martínez fue una de las piezas fundamentales de Aston Villa durante la última temporada. El equipo terminó cuarto en la Premier League y consiguió la Europa League, resultados que le permitieron regresar a la Champions League.

El arquero argentino llegó a Aston Villa en septiembre de 2020, procedente de Arsenal, y desde entonces disputó 256 partidos con la institución.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado con una posible salida. Durante el mercado anterior estuvo cerca de marcharse a préstamo a Manchester United, aunque finalmente continuó en Birmingham.

Ahora, con Aston Villa buscando una solución y Chelsea evaluando su incorporación, el futuro del Dibu vuelve a quedar en el centro de la escena.

El argentino, además, atraviesa una situación física que le impidió sumar minutos desde la final del Mundial 2026, donde España venció 1-0 a Argentina y Martínez tuvo una destacada actuación.

Mientras espera resolver su futuro, el arquero deberá aguardar para conocer si continuará defendiendo el arco de Aston Villa o si tendrá una nueva oportunidad en otro gigante de la Premier League.

Dibu Martínez Chelsea Aston Villa
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