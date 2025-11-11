El blue tomó impulso y se despegó del oficial: la cotización de este martes en Santa Fe

Uno Santa Fe | Santa Fe | blue

11 de noviembre 2025 · 18:18hs
El dólar blue operó este martes a contramano del resto de las cotizaciones del "billete verde". Mientras el oficial y los financieros cayeron, el informal trepó $15 (+1,1%), tras haber comenzado la semana con un incremento de $10 (+0,7%).

De este modo, el blue cerró a $1.424 para la compra y $1.455 para la venta en Santa Fe. La brecha con el oficial mayorista avanzó al 2%.

Asimismo, recortó su distancia con el MEP y con el CCL. Vale remarcar que esta fue una jornada con bajo volumen de operaciones, debido al feriado en EEUU.

A cuánto cotizó el dólar oficial este martes

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413. En tanto, el dólar CCL se ubicó en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.

Valor del dólar MEP este martes

El dólar MEP cotizó a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%. En tanto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

Cotización del dólar cripto este martes

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.

