Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

"Maternazo" frente a Derechos Humanos: docentes privados reclamaron la eliminación del premio a la Asistencia Perfecta

Sadop protestó frente a la Secretaría de Derechos Humanos para denunciar el impacto del Premio a la Asistencia Perfecta en los salarios docentes, especialmente de las mujeres.

11 de noviembre 2025 · 16:42hs
Maternazo frente a Derechos Humanos: docentes privados reclamaron la eliminación del premio a la Asistencia Perfecta

"Maternazo" frente a Derechos Humanos: docentes privados reclamaron la eliminación del premio a la Asistencia Perfecta

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) volvió a manifestarse este martes contra el Premio a la Asistencia Perfecta, una medida que —según sostienen— se convirtió en un mecanismo de presión que afecta el salario de los trabajadores de la educación y vulnera derechos básicos.

En esta ocasión, la acción tomó forma de un “maternazo” frente a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

Santa Fe convocará a gremios estatales para recomponer salarios tras el dato de inflación de octubre

Venimos a decirle a Emilio Jatón que no puede hacerse el desentendido frente al avasallamiento de derechos que realiza este gobierno y que esta secretaría tiene el deber de monitorear”, expresó la secretaria adjunta de SADOP Santa Fe, Cecilia Santa María, dirigiéndose al titular del área.

La referente sindical remarcó además el impacto del sistema de premios y descuentos sobre las docentes mujeres: “Estamos aquí visibilizando que las mujeres que licenciamos para parir, para cuidar a nuestros hijos e hijas, y un montón de otras situaciones que hacen a la tarea de cuidados, cobramos menos”.

Por su parte, el secretario general del gremio, Pedro Bayúgar, sostuvo que el llamado beneficio es en realidad parte del salario y no un premio discrecional: “El llamado ‘Premio’ es salario, de acuerdo con lo que establece la OIT, y tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el ministro José Goity lo manejan unilateral y arbitrariamente, castigando a los docentes en general y a las mujeres docentes en particular cuando asumen el derecho a maternar”.

El SADOP anunció que continuará con acciones públicas para exigir que se revise el sistema, al que califican como discriminatorio y contrario a las normas laborales vigentes.

docentes Sadop Asistencia Perfecta
Noticias relacionadas
Operativos de control de tránsito municipal en la ciudad de Santa Fe

Proponen que las multas se puedan cancelar con la entrega de bienes, insumos o servicios que el municipio necesite

vicentin: la justicia dio por ganador al grupo grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

caso trigatti: este miercoles a las 9 definen si el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas queda o no tras las rejas

Caso Trigatti: este miércoles a las 9 definen si el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas queda o no tras las rejas

El decreto nacional no traerá cambios a santa fe

Cuotas de colegios privados: en Santa Fe se mantienen los topes y la regulación provincial

Lo último

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Último Momento
Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

Ovación
Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

Vazzoler, contundente en Unión: Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos

Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"