En la provincia de Santa Fe habrá vacunatorios para 85.000 docentes

Aunque todavía no hay fecha para comenzar la vacunación de los maestros y maestras, el encuentro servirá detallar cómo se llevará adelante la campaña en la provincia. También buscará precisiones sobre el comienzo de clases y se hablará de la formación docente, anticipa hoy el Diario La Capital de Rosario. De todas maneras, la ministra ya anticipó que se habilitarán vacunatorios para 85.000 docentes en la provincia.

El inicio de clases y el plan de aplicación de las vacunas en Santa Fe, siguen siendo temas clave que aún no tienen definición.

Las vacunas que faltan

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe advirtieron que todavía faltan aplicar vacunas a 50.000 trabajadores de la salud. “De los 70.000 que son, sólo se inocularon 24.000”, acotaron fuentes oficiales.

A esto hay que agregar la vacunación de las fuerzas de seguridad, que son unos 30.000 agentes. Y recién después se podrá pensar en cómo se diagramará la inoculación del personal docente y no docente.

No está para nada claro cuando llegarán las nuevas tandas de vacunas a Santa Fe.

En este escenario, Cantero manifestó que el ciclo lectivo comenzará igual, el 15 de marzo, aunque los docentes no hayan terminado de inocularse.

Cantero adelantó a La Capital que “se habilitarán vacunatorios para los 85.000 docentes que deben recibir las dosis. Nuestro objetivo es que esté todo listo para cuando las vacunas lleguen a la provincia”. Además, aclaró que la campaña se realizará durante varios días para llegar a todo el personal.

“Estamos trabajando desde hace un mes con el Ministerio de Salud identificando los centros de vacunación que deberíamos habilitar en todo el territorio provincial, haciendo el mapeo, el trabajo geográfico, calculando los movimientos de la población para tener la planificación lista de modo que, ni bien llegu3en las vacunas destinadas al sector educativo, podamos empezar con inmediatez la campaña masiva”, aseguró.

La funcionaria aclaró que “aún no están las fechas y seguro que no será inminente”. Es más, advirtió que no se conoce cuándo llegarán las dosis a la provincia de Santa Fe.

“Nuestra idea es que cuando se termine de vacunar al personal de seguridad, se pueda avanzar con docentes y asistentes escolares”.

Docentes en las escuelas

Otra de las cuestiones que tratarán los ministros hoy, en la primera reunión del Consejo Federal de Educación, será el inicio del ciclo lectivo, fijado para el 15 de marzo, y la modalidad en que empezarán las clases.

Respecto al temor en torno a que las clases presenciales podrían favorecer los contagios, Cantero indicó que “la provincia está trabajando un formato que combina la modalidad presencial con la virtual, en la cual se aplicarán todos los protocolos que ya fueron aprobados el año pasado”. Agregó que seguirán respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Los padres exigen que la vuelta a clases sea con presencialidad de los docentes en Santa Fe.

“Este año comenzaremos con el mismo formato que usamos a fin de 2020, cuando los chicos pudieron retomar la presencialidad de manera de reestablecer vínculos”, explicó. Así, el 15 de marzo los chicos volverían a las aulas, pero en pequeños grupos y alternando un día de presencialidad y un día de virtualidad.

A su vez, se planean recreos más largos para sanitizar e higienizar las aulas. También se medirá la temperatura al ingresar a la escuela y se recomendará el lavado de manos de forma frecuente.

“Tuvimos una buena experiencia el año pasado”, aseguró y destacó que “las escuelas con alto cumplimiento de los protocolos y con jornadas escolares adaptadas, han demostrado ser espacios más seguros que otros”.

A los padres

Ante las reiteradas manifestaciones de grupos de padres que piden por el regreso a las aulas, Cantero aseguró que su objetivo es trabajar “para que todos los chicos puedan recuperar la presencialidad en la escuela”, pero destacó que todo dependerá de la situación epidemiológica.

“Estamos esperando el 5 febrero para el primer encuentro paritario de este año”, indicó la ministra de Educación, Adriana Cantero, quien destacó que “el diálogo ha sido nuestra herramienta de trabajo” con los gremios.

Respecto a la infraestructura escolar destacó que “se viene haciendo un trabajo que hacía muchísimos años no se hacía: relevar todas las necesidades, planificar la inversión de los recursos nacionales, provinciales y municipales”.

La funcionaria mencionó que el año pasado se invirtió “siempre desde el punto de vista de recuperar los establecimientos educativos con una mirada sanitaria” y destacó que “en estos días se está a punto de distribuir nuevamente una inversión de más de 300 millones de pesos para seguir en ese camino y seremos muy exigentes con la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo que llega a todos los municipios”.