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Así estará el clima en Santa Fe: días agradables y posibles lluvias entre lunes y martes

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

11 de abril 2026 · 09:04hs
Así estará el clima en Santa Fe: días agradables y posibles lluvias entre lunes y martes

José Busiemi

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 18° a las 9 de la mañana, con una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que si bien el aporte de aire frío comienza a perder fuerza dando lugar al ingreso de aire más cálido, el cual debería ir incrementándose con el correr de los días, la región se mantiene con condiciones meteorológicas relativamente estables a ligeramente inestables durante el fin de semana o comienzos de la semana próxima. Las temperaturas, se mantienen con poca variación, no obstante ello presentan una suave tendencia en ascenso, sobre todo los registros máximos.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones ligeramente inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 26°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde/noche.

En tanto para el lunes se espera cielo despejado, con nubosidad en aumento y condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, martes con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas mínimas en leve ascenso, 20° y máximas en descenso, 24°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Clima lluvias
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