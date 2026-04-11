El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 18° a las 9 de la mañana, con una máxima prevista de 22°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que si bien el aporte de aire frío comienza a perder fuerza dando lugar al ingreso de aire más cálido, el cual debería ir incrementándose con el correr de los días, la región se mantiene con condiciones meteorológicas relativamente estables a ligeramente inestables durante el fin de semana o comienzos de la semana próxima. Las temperaturas, se mantienen con poca variación, no obstante ello presentan una suave tendencia en ascenso, sobre todo los registros máximos.
Así estará el clima en Santa Fe: días agradables y posibles lluvias entre lunes y martes
El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días
Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones ligeramente inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 26°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde/noche.
En tanto para el lunes se espera cielo despejado, con nubosidad en aumento y condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.
Por último, martes con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas mínimas en leve ascenso, 20° y máximas en descenso, 24°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.
• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe