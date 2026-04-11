Así estará el clima en Santa Fe: días agradables y posibles lluvias entre lunes y martes

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, algunas nubes y una temperatura de 18° a las 9 de la mañana , con una máxima prevista de 22° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que si bien el aporte de aire frío comienza a perder fuerza dando lugar al ingreso de aire más cálido, el cual debería ir incrementándose con el correr de los días, la región se mantiene con condiciones meteorológicas relativamente estables a ligeramente inestables durante el fin de semana o comienzos de la semana próxima . Las temperaturas, se mantienen con poca variación, no obstante ello presentan una suave tendencia en ascenso, sobre todo los registros máximos.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos y condiciones ligeramente inestables a relativamente estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 26°. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/sureste hacia la tarde/noche.

En tanto para el lunes se espera cielo despejado, con nubosidad en aumento y condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 17° y máxima 28°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, martes con cielo nublado a cubierto y condiciones inestables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas mínimas en leve ascenso, 20° y máximas en descenso, 24°. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

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