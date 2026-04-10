Ausentismo en escuelas secundarias de Santa Fe: el 45% de los alumnos falta más de 15 días en el año escolar

Según un informe de Argentinos por la Educación, en Santa Fe el porcentaje de estudiantes que falta 15 días o más al año pasó del 34% en 2022 al 45% en 2024, un incremento del 11% en apenas dos años.

Con datos específicos para la provincia de Santa Fe , el fenómeno del ausentismo en la escuela secundaria muestra una evolución preocupante en los últimos años, en línea con la tendencia nacional advertida por el informe de Argentinos por la Educación.

De acuerdo al relevamiento, en Santa Fe el porcentaje de alumnos que falta 15 días o más al año pasó del 34% en 2022 al 45% en 2024 , lo que implica un incremento de 11 puntos porcentuales en apenas dos años.

Comparación con otras provincias

El dato ubica a la provincia por debajo del promedio nacional actual (51%), pero confirma una tendencia de crecimiento sostenido.

En términos comparativos, Santa Fe se posiciona en un nivel intermedio dentro del país: lejos de los distritos con mayores niveles de ausentismo, como Buenos Aires o CABA, pero también por encima de provincias con menores registros, como San Juan o Santiago del Estero.

El aumento registrado en el territorio santafesino refleja una dinámica que atraviesa a todo el sistema educativo argentino. A nivel nacional, más de la mitad de los estudiantes secundarios supera las 15 inasistencias anuales, consolidando al ausentismo como una problemática estructural.

Causas expuestas en el informe

Según el informe, las causas detrás de este fenómeno son múltiples y también se replican a nivel provincial: problemas de salud, dificultades de traslado especialmente en zonas con menor conectividad, condiciones climáticas y factores vinculados a la motivación escolar. Este último aspecto aparece con creciente peso en los estudios recientes.

Desde las instituciones educativas, el impacto es directo. El ausentismo sostenido dificulta la continuidad pedagógica, afecta los aprendizajes y aumenta el riesgo de repitencia y abandono. En provincias como Santa Fe, donde conviven realidades urbanas densas con amplias zonas rurales, el desafío se vuelve aún más complejo por las desigualdades territoriales.

A pesar de la magnitud del problema, el informe advierte que Argentina aún carece de un sistema consolidado de datos públicos y sistemáticos sobre asistencia escolar, lo que limita la posibilidad de diseñar políticas focalizadas por provincia.

En este contexto, los datos de Santa Fe confirman que el ausentismo no solo crece, sino que se consolida como uno de los principales desafíos del nivel secundario, con impacto directo en la trayectoria educativa de los estudiantes.