La polémica por el Seom explotó ahora en barrio Sur tras los reclamos en Candioti y el Puerto: vecinos juntan firmas y reclaman cambios

Desde la vecinal de barrio Sur cuestionaron la implementación del estacionamiento medido en el sector comprendido entre General López, 27 de Febrero, Entre Ríos y Urquiza. El planteo se concentra especialmente en la mañana, cuando aumenta la llegada de trabajadores y personas que realizan trámites en Casa de Gobierno, Tribunales y otros establecimientos de la zona. Los vecinos piden cambios en el esquema y contemplar la dinámica del sector.

El Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) sumó un nuevo reclamo en la ciudad de Santa Fe. Esta vez, vecinos de Barrio Sur , especialmente residentes de calle Entre Ríos, comenzaron a organizarse para cuestionar el impacto que tiene el sistema en su vida cotidiana.

El área alcanzada comprende el sector delimitado por General López, 27 de Febrero, Entre Ríos y Urquiza , una zona con una dinámica particular vinculada a la actividad gubernamental, judicial, educativa y administrativa.

Al respecto, Laura D’Andrea, presidenta de la Vecinal de Barrio Sur, explicó que el contacto con los vecinos surgió aproximadamente un mes atrás, cuando residentes de calle Entre Ríos le plantearon los motivos para realizar el reclamo. “Hace más o menos un mes se comunicaron algunos vecinos de calle Entre Ríos, justamente por el reclamo que ellos estaban queriendo hacer con relación al Seom. Nosotros nos ofrecimos desde la vecinal para acompañarlos”, relató a UNO Santa Fe.

La intención inicial es formalizar el planteo mediante la vecinal, aunque el proceso quedó en pausa mientras los residentes aguardaban conocer qué ocurría con el reclamo impulsado en Candioti Sur.

El problema aparece especialmente durante la mañana

A diferencia de otros barrios, el planteo de Barrio Sur tiene una característica específica: la mayor presión sobre el estacionamiento se concentra durante la mañana.

D’Andrea señaló que el momento de mayor demanda se produce cuando ingresan trabajadores y personas que deben realizar trámites en organismos públicos y establecimientos de la zona. “La situación acá se plantea puntualmente en el horario pico de la mañana, que es cuando los trabajadores y la gente vienen a hacer gestiones en todo lo que es Casa de Gobierno, Tribunales y demás. Ese es el momento pico, hasta las 14 o 15 horas”, describió.

LEER MÁS: Bº Candioti Sur denuncia "ensañamiento" del Municipio y prepara un estudio de impacto del Seom: "Son más de $250.000 por mes"

La situación se vuelve más llamativa por la diferencia que existe entre dos áreas de barrio Sur separadas por calle Entre Ríos.

“El límite aquí en el sur es calle Entre Ríos, porque de Entre Ríos hacia el sur no tenés Seom todavía. Si vos venís en el horario de la tarde, es toda una zona desocupada”, explicó.

El Seom funciona oficialmente de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, mientras que los sábados y días no laborables rige de 8 a 13. Los domingos y feriados no está activo.

Denuncian multas y cuestionan el control

Otro de los puntos que comenzó a aparecer en las conversaciones entre los residentes es la aplicación de multas. “He hablado con unos vecinos y te dicen que el residente estaciona en este horario sin Seom, y vienen y le hacen la multa”, afirmó D’Andrea.

El planteo apunta así no solo al costo que implica el sistema, sino también a la forma en que se desarrolla el control sobre las calles y al impacto que genera en quienes viven o trabajan en el sector.

Desde la vecinal consideran que la particular dinámica de Barrio Sur debería ser tenida en cuenta al momento de evaluar el funcionamiento del estacionamiento medido.

A la espera de lo que suceda en Candioti Sur

La experiencia de Candioti Sur se convirtió en un antecedente directo para otros barrios alcanzados por el estacionamiento medido. En ese sector, los vecinos presentaron una nota con más de 200 firmas para reclamar modificaciones y pidieron que los frentistas queden exceptuados del pago. Posteriormente profundizaron la protesta con cartelería en las calles ante la falta de respuestas municipales.

D’Andrea explicó que los vecinos de Barrio Sur siguieron de cerca ese proceso antes de avanzar con su propia presentación. “Ellos estaban juntando firmas de los vecinos, pero también más allá de eso, estaban esperando un poco el resultado de lo que pasaba en Candioti Sur. Estaban expectantes con relación al desenlace del reclamo de los vecinos de Candioti Sur”, señaló.

LEER MÁS: El reclamo por el Seom de Bº Candioti Sur se trasladó al Puerto: denuncian dársenas sobre veredas y costos superiores a $300.000 por mes

Sin embargo, hasta el momento aún no hubo avances desde la vecinal para formalizar la presentación. “Ellos iban a presentar las notas a través de la vecinal. La expectativa de ellos era ver el desenlace que se había tenido con relación a Candioti Sur, que todavía no tuvo definición”, explicó.

El Puerto, otro antecedente reciente

El avance del reclamo en Barrio Sur también se inscribe en una cadena de cuestionamientos que ya alcanzó a otros sectores de la ciudad.

En el Puerto de Santa Fe, vecinos reunieron más de 140 firmas y presentaron reclamos ante la Municipalidad, el Concejo Municipal y el Ente Portuario. Entre los cuestionamientos estuvieron la ubicación de las dársenas, la circulación y el funcionamiento del sistema en relación con las características particulares de la zona.

José Busiemi

En agosto, además, residentes del Dique II profundizaron la protesta con carteles y pancartas en distintos edificios para visibilizar su rechazo al esquema vigente.

Para los vecinos de Barrio Sur, estos antecedentes forman parte de un mismo debate: si el Seom debe aplicarse de manera uniforme o contemplar las particularidades de los distintos sectores de la ciudad.

LEER MÁS: Cruces por el Seom en Candioti Sur: el bloque del PJ en el Concejo le respondió al Municipio y cuestionó que sus proyectos "duermen en un cajón"

Firmas y presentación formal

Por ahora, el reclamo en Barrio Sur se encuentra en una etapa inicial. Los vecinos de calle Entre Ríos comenzaron a reunir firmas y buscaron el acompañamiento de la vecinal para canalizar formalmente sus pedidos.

La intención es que, una vez reunidos los respaldos necesarios, las notas puedan ser presentadas ante las autoridades municipales a través de la Vecinal de Barrio Sur.

Por último, D’Andrea aseguró que desde la institución están dispuestos a acompañar el proceso y a funcionar como intermediarios entre los residentes y el Municipio. El objetivo será poner sobre la mesa el impacto que el estacionamiento medido tiene en la zona y discutir posibles modificaciones que contemplen la dinámica específica del barrio.