“No queremos confrontar. Vamos a ir, los representantes del grupo, con la carta sellada con el recibido del Ministerio de Casa de Gobierno de hace tres semanas y vamos a decir que todavía estamos esperando que nos reciban".

Aprovecharán la presencia del ministro Trotta a las 11.30 en la ciudad de Santa Fe, cuya visita fue pactada para trabajar en los preparativos por el reinicio de las clases presenciales en la provincia, para que interceda en la apertura del diálogo.

"Ante la falta de respuesta del gobierno provincial para con nosotros, nos acercamos hoy, representantes de varias localidades de la provincia, para recordarles que estamos pidiendo que nos reciban, para lograr la presencialidad 100%, obviamente respetando protocolos, y en todos los lugares que se pueda”, dijo Estrada.

Falta de certezas

Sobre lo que se conoce hasta el momento del plan de educación en Santa Fe, la representante de Padres Agrupados dijo: "Cantero habla de una bimodalidad: una semana presencial y una semana no. Lo que nos hace ruido es que ella misma reconoce que no se garantiza la conectividad en toda la provincia entonces por la parte no presencial habla de una «educación a distancia», porque sabe que no todos tienen un buen acceso a la conectividad. Eso es lo que no queremos, no sirve".

Y agregó: "Tampoco queremos que improvisen, queremos que nos cuenten y queremos colaborar, porque se está violando uno de los derechos más importantes de nuestros hijos".

Expresó que lo que buscan es escuchar el plan concreto de educación de la provincia "y ahí llegar a aportar ciertas cosas o pedir modificaciones con fundamentos".

Por otro lado se refirió a que: "Hay un grupo de docentes que están luchando por la presencialidad, nos vemos en la calle 24/7 y la realidad es que los docentes todavía no saben nada". Y subrayó: "Hoy lunes primero de febrero se deberían haber reincorporado los que tienen menor antigüedad y no recibieron ningún comunicado, solamente les dijeron que se pasa al lunes que viene. No saben cómo, no saben nada".

trotta y perotti.jpg La reunión del ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, tendrá lugar hoy, primero de febrero, en casa de gobierno.

Escuelas abiertas

Estrada, madre integrante de Pops explicó que "son cientos" los padres y profesionales de la educación y psicología que forman la agrupación, con hijos en todos los niveles educativos y pertenecientes a escuelas privadas y públicas.

Informó que desde la agrupación realizaron estudios de campo en localidades de casi toda la provincia sobre la parte edilicia y afirmó que “el 95% de escuelas de toda la provincia estaría en condiciones de hacer presencialidad 100%. El problema está siempre en el mismo lugar, que son los barrios marginados de las grandes ciudades”.

"En las localidades más chicas están en perfectas condiciones para empezar las clases. Tienen espacios grandes para dar clases que no son aulas como bibliotecas, salas de música. Están repreparadas las escuelas salvo casos puntuales como las villas de Esperanza, Santa Fe, Santo Tomé, Rosario", finalizó.

Sin respuesta

La última nota enviada al gobernador Perotti y la ministra Cantero, que fue recibida por Casa de Gobierno hace tres semanas y de la cual no obtuvieron respuesta, manifestaba:

¨Somos un grupo de madres y padres, de estudiantes de distintas escuelas e instituciones, públicas y privadas, desde el nivel inicial al secundario y, esta vez, de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. Como usted ya sabrá, nos reúne una misma preocupación: observar las dificultades por las que atraviesan miles de niños y adolescentes a causa de la suspensión de clases presenciales, como consecuencia de la cuarentena implementada por la situación de la pandemia de Covid-19. Las realidades son diversas para cada una de las familias, los estudiantes y las diferentes ciudades y localidades de nuestra provincia. Valoramos el trabajo realizado por muchas escuelas y docentes en implementar a través de distintas herramientas, propuestas para sostener el servicio y la acción educativa. Pero la realidad demostró que este esfuerzo fue insuficiente. Evidenciamos falta de interés, dificultades de concentración, retrocesos por la pérdida de hábitos, deserciones, carencias tecnológicas y sociales para llevar adelante sus clases, entre varios más. Se difundieron resultados de estudios científicos en el mes de octubre 2020 a nivel nacional (Fundación Ineco) que confirman que ocho de cada diez jóvenes tienen síntomas de depresión como consecuencia de la pandemia, así como informes de la OMS y Unicef donde se informa que las escuelas no son foco de contagio ni los chicos transmisores del virus.

Queremos transmitirle nuestro deseo de poder recuperar las actividades en las aulas para el ciclo 2021, para lo cual entendemos que debe implementarse un plan integral, que haga posible que estas actividades se hagan de manera segura y sostenible, como el resto de las actividades que se están llevando a cabo en la provincia.

Somos plenamente conscientes de la situación epidemiológica por la que estamos atravesando, pero también somos conscientes de que los niños y adolescentes no pueden volver a tener un año como el transcurrido, que afectó su salud integral además de la escasa incorporación de conocimientos.

Pretendemos darle prioridad a este encuentro, en el cual ofrecemos compartir propuestas y colaborar en superar obstáculos, que hoy impiden recuperar ese proceso social que es la "Educación en las Escuelas".