Florito: "La propiedad privada no se discute, es inviolable"

Tras la decisión del Alto Tribunal, ahora el juez Lorenzini deberá resolver en relación a la propuesta de acuerdo (pago) que Vicentín había presentado en el concurso por la deuda de más de 1.500 millones dólares, cuyo avocamiento y suspensión de los plazos procesales había pedido el titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, el 16 de junio de este año. “Con el doctor Lorenzini la causa Vicentín se venía desarrollando en el marco de la ley, por lo tanto no encuentro razón para que tome otro rumbo, como el salvataje que proponen algunos, procedimiento éste que tiene lugar cuando la concursada no llega a un acuerdo con sus acreedores. No es éste el caso ya que se habían logrado las conformidades necesarias de acreedores alcanzando las mayorías establecidas en la ley, consiguiéndose la aprobación de más de 800 acreedores a la propuesta de pago hecha por la empresa Vicentín, logrando con ello satisfacer las expectativas de la mayoría de los acreedores” explicó la representante de Miguel Pichetto en Santa Fe.