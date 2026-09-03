Nueva ciclovía en el sur de la ciudad: habrá cambios en el estacionamiento y se proyecta la conexión metropolitana con Santo Tomé

El Concejo Municipal aprobó las condiciones para implementar una nueva traza sobre avenida Presidente Arturo Illia, desde 3 de Febrero hasta 1° de Mayo, con continuidad hasta bulevar Raúl Tacca. La obra se articulará con la futura ciclovía del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y estará acompañada por cambios en el estacionamiento de distintos sectores.

Santa Fe tendrá su primera ciclovía metropolitana: conectará con Santo Tomé a través del nuevo puente

Santa Fe sumará una nueva ciclovía que permitirá ampliar la red de infraestructura para bicicletas y que, además, tendrá una proyección metropolitana. La traza se vinculará con la futura ciclovía del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé , lo que permitirá completar una conexión entre ambas ciudades para quienes se movilicen en bicicleta.

El Concejo Municipal aprobó este jueves un mensaje del Ejecutivo que establece las condiciones necesarias para implementar la nueva ciclovía en avenida Presidente Arturo Illia, desde 3 de Febrero hasta 1° de Mayo, y su continuidad hasta bulevar Raúl Tacca .

La intervención se articula con otras obras previstas o en marcha en ese sector, como la remodelación de la avenida J. J. Paso, el bulevar Raúl Tacca y la construcción del nuevo puente que unirá Santa Fe y Santo Tomé.

Una nueva pieza para la red de ciclovías

La iniciativa se enmarca en la política de movilidad sostenible de la ciudad y apunta a consolidar la infraestructura destinada a medios de transporte no motorizados.

La concejala Titi Barletta destacó que la nueva ciclovía permitirá conectar sectores que ya cuentan con infraestructura y facilitará los desplazamientos cotidianos de los vecinos.

“Esta bicisenda les va a facilitar a los vecinos el hecho de ir a estudiar, a trabajar o hacer un trámite”, sostuvo Barletta, quien también destacó que el uso de la bicicleta representa una alternativa de movilidad sin gastos asociados al combustible, la patente o el seguro, además de los beneficios vinculados con la actividad física.

La concejala aportó también algunos números del sistema de bicicletas públicas de Santa Fe: 63.367 vecinos registrados, más de 657.000 viajes realizados y un promedio de 600 viajes diarios, con 47 bicipuntos distribuidos en la ciudad.

Según explicó, la nueva ciclovía no constituye una intervención aislada, sino que forma parte de un paquete que contempla 7,9 kilómetros de nueva infraestructura ciclista, que se sumarán a una red que actualmente alcanza los 61,3 kilómetros.

Barletta señaló además que las nuevas obras viales que se licitan en la ciudad incorporan ciclovías y que estas intervenciones se financian mediante el Fondo de Movilidad, que se nutre de los recursos recaudados a través del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM).

La futura conexión con Santo Tomé

Uno de los principales aspectos de la nueva ciclovía es su articulación con el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé que construye el Gobierno provincial.

De acuerdo con lo planteado durante el tratamiento de la ordenanza, cuando esté lista la traza ciclista prevista en el nuevo puente, se podrá completar la conexión entre las dos ciudades.

“Va a ser la primera ciclovía metropolitana, la primera que una dos ciudades”, afirmó Barletta.

De esta manera, la intervención aprobada por el Concejo no solo apunta a ampliar la red dentro del ejido urbano de Santa Fe, sino que se integra con una infraestructura que permitirá proyectar los desplazamientos en bicicleta hacia Santo Tomé.

Cambios en el estacionamiento

La implementación de la nueva ciclovía también implica adecuar el régimen de estacionamiento vehicular en distintos sectores incluidos en el área de intervención.

La ordenanza autoriza el estacionamiento en la calzada norte de avenida Presidente Illia, entre Uruguay y San Jerónimo.

También establece modificaciones sobre San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos: se permitirá estacionar a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.

Al mismo tiempo, se establece la prohibición de estacionar en determinados tramos de distintas calles y avenidas.

Entre ellos figuran Mariano Comas, La Rioja, Rivadavia, Cortada Falucho, Belgrano, 27 de Febrero, Alem, avenida Presidente Illia, avenida Silvestre Begnis, avenida Freyre, Cándido Pujato, López y Planes y bulevar, en los sectores especificados por la nueva normativa.

Además, queda prohibido el estacionamiento vehicular sobre la mano derecha de calle 1° de Mayo, entre Loyola y bulevar Raúl Tacca.

Los cambios están vinculados con la nueva configuración de la circulación en los sectores donde se implementará la infraestructura ciclista.

Una conexión que excederá a la ciudad

La nueva ciclovía se suma así a la expansión de la red de movilidad sustentable de Santa Fe y tendrá un elemento diferencial: su continuidad con la infraestructura ciclista prevista para el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.

La apuesta es que las obras permitan no solo sumar kilómetros de ciclovías dentro de la ciudad, sino también avanzar hacia una conexión metropolitana para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

La intervención sobre avenida Presidente Illia y hacia bulevar Raúl Tacca será, de esta manera, una de las piezas que permitirá completar esa futura conexión entre Santa Fe y Santo Tomé.