Hay demoras y cortes en el Túnel Subfluvial por una protesta de transportistas

En nuestra región el conflicto se da con aquellos camioneros que decidan pasar por el túnel entre Paraná y Santa Fe, quienes están congregándose en la vera de la ruta, sobre las banquinas. Esto trae aparejado demoras en el tránsito solamente, y que los automovilistas y motos, podrán pasar.

Corte por manifestación de transportistas



RN A012 y RP 18

AU ROS-BSAS y RN A012

RN 168 en el ingreso a Paraná



El tránsito liviano y el tránsito pesado esencial circula con normalidad. Detienen al resto de transportes.



Debido a la manifestación de transportistas se encuentra cortado el tránsito pesado en las inmediaciones del Túnel Subfluvial. El tránsito liviano circula con normalidad.

El comienzo del conflicto

Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.

cortes transportistas 1.jpg Los camiones a la vera del Túnel Subfluvial. UNO Santa Fe

cortes transportistas 2.jpg Los camiones a la vera del Túnel Subfluvial. UNO Santa Fe

Daniel Montero explicó a UNO Entre Ríos, que se resolvió ampliar las medidas de fuerza y corte de rutas. De esa manera, se profundizó la protesta que será desde las cero horas de este lunes por tiempo indeterminado.

Aclaró que el corte de ruta, será exclusivamente para el transporte de carga que intente pasar por el túnel subfluvial. "No será interrumpido el tránsito liviano, como tampoco el transporte de insumos perecederos, ambulancias o vehículos que lleven insumos de salud o médicos", enfatizó el dirigente.

Explicó que la medida de fuerza es controlada desde la distancia por personal de Gendarmería Nacional, con quienes no han tenido inconvenientes.