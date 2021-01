Investigación nacional: en Santa Fe buscan animales para testear por coronavirus

Pablo Beldoménico, médico veterinario y director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades del Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, explicó que se basa en un relevamiento para ver qué está ocurriendo con las mascotas y el Covid-19. “No es estrictamente un sistema de vigilancia activa de mascotas como en Hong Kong pero lo que se trata es de armar una red que tenga la capacidad de que cuando hay sospecha de contagio de animales domésticos poder muestrearlos”, dijo el experto.

“En base a eso se infiere qué roles están cumpliendo, qué peligros hay para ellos y si puede llegar a haber alguna relevancia de esa infección que tienen perros y gatos para las personas. Además se va integrando a toda la información que va surgiendo a nivel mundial”, informó Beldoménico. Es por ello que es tan importante que aquellas personas contagiadas de coronavirus que tengan mascotas colaboren con el estudio.

perro covid hisopado.jpeg A los animales se les realiza hisopado nasal, ocular y anal. También se les extrae sangre.

El valor para la ciencia

Luisina Favaretto, médica veterinaria, se incorporó a la investigación luego de una sospecha que tuvo con una paciente gatuna, que presentaba un cuadro respiratorio desconocido. Luego de tres días los dueños dieron positivo por coronavirus, y ahí decidieron sacarse la duda. Junto a Pablo Beldomenico se contactaron con los científicos del proyecto y ellos les mandaron el material de prueba.

“Fuimos a esa casa, muestreamos a todos los animales de la familia, la gente estaba encantada, en ningún momento hubo un tipo de rechazo”, contó Luisina.

Además agregó que en ese primer caso, las tres gatas de la casa presentaban el mismo caso; sin embargo una de ellas estaba muy mal y falleció antes de poder diagnosticarla o hacerle el test por Covid-19. “No pudimos hisoparla o tratarla porque todavía no nos habían llegado los trajes de protocolo como para ir. Fue horrible pero a raíz de eso quisimos hacer algo”.

Luego de esta experiencia los coordinadores de la investigación “se entusiasmaron”, según Luisina, y mandaron más material para que pudieran hisopar a las mascotas de personas de la región que hayan tenido coronavirus o estén transitándolo.

Ya que son amigas y colegas, Luisina convocó a Mariana para realizar el trabajo de recolección. “Como somos amigas me llamó a mí, ya que tenía que ser alguien de mucha confianza para pedirle de ir en plena pandemia a hisopar a los animales a las casas de gente con Covid”, dijo Mariana Ynghy.

Ambas calificaron la experiencia como extremadamente positiva, agradeciendo la oportunidad de hacer una contribución a la ciencia. “No somos investigadoras pero me parece importantísimo y un trabajo muy grande”, evaluó Mariana.

gato covid hisopado.jpeg El equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNLP) liderado por Nadia Fuentealba y Javier Panei y el equipo del IMSaTeD (UNSE-CONICET) a cargo de Fernando Rivero y David Di Lullo, investigan el rol de las mascotas en la infección de COVID-19 desde el surgimiento de la pandemia.

Las dos médicas veterinarias trabajan ad honorem, y desde sus clínicas (Coquena y BioPet) informan que siguen buscando casos para investigar. A pesar del calor y todos los cuidados que deben tener al ir a un domicilio con personas infectadas, están ansiosas por seguir colaborando. “Yo lo hago porque me encanta la investigación e independientemente de que no trabaje para eso me gusta que se descubran cosas y que todo sirva para algo”, dijo Luisina.

Por su parte Mariana expresó: “Es una contribución científica, ¿cómo llegaríamos a la conclusión o un tratamiento en el futuro si la gente no contribuye? Estaría buenísimo que se dé difusión real”.

Si bien la evaluación de las mascotas es gratuita, algunas personas en redes sociales se mostraron sospechosas, según contaron las veterinarias. “En un principio se decía que los animales no contagiaban, después salir con esta información quizás fue chocante para la gente”, dijo Mariana.

La publicación que hicieron en Facebook informando que se hacían hisopados gratuitos para los animales de infectados de Covid tuvo muchos comentarios acusándolas de “asustar a la gente” o “invadirlas” o querer “lucrar”. “Hay muchas personas que no comprenden que hay gente que trabaja por amor a la ciencia y al progreso”, opinó Luisina.

La recolección de muestras

Luisina Favaretto y Mariana Ynghy, médicas veterinarias, fueron a las casas de los propietarios que habían dado positivo en coronavirus y que informaron algún síntoma en sus mascotas. “El dueño cuando está en la casa siempre se da cuenta si a la mascota le pasa algo”, dijo Mariana, y agregó que "los síntomas serían respiratorios (tos, estornudos, mucosidad), pero también se suman otros como temperatura o decaimiento".

Por su parte Luisina aportó: “Más que nada en el gato, cuando no puede respirar bien pierde el apetito porque ellos necesitan saborear y oler bien la comida. Lo que los dueños veían era eso: «che, no está comiendo, cada tanto estornuda», o cosas superaisladas pero sí se los veía distintos”.

"Para acceder a la vivienda, –explicó Luisina–, te tenés que poner un camisolín de cirugía, arriba el traje blanco con capucha, te tenés que cubrir las manos con doble guante, doble barbijo, anteojos, la máscara plástica y cubrepiés”. Las dos destacaron el calor que pasaron con todo este equipo de bioseguridad en pleno verano.

“Se le explicaba a la gente de qué se trataba todo, nos preparaban un espacio abierto, en galerías o patios internos”, contó Luisina, y aclaró: “Nos abrían la puerta, todos con barbijos, tirando alcohol por todas las superficies y nos ayudaban si hacía falta con todas las protecciones para sujetar los animales para que les tomemos muestras de sangre e hisopados en nariz, garganta, o anal”.

Las jóvenes al principio tenían miedo de contagiarse, ya que en algunos casos los integrantes de la casa todavía no tenían el alta, pero “se bañaban en sanitizante” y se quitaban el traje con muchísima precaución.

INVESTIGACION ANIMALES COVID.jpeg Los primeros resultados de la investigación confirman que los animales no contagian a los humanos pero es importante continuar con la vigilancia.

Los animales no contagian coronavirus

Según la investigación dirigida por Nadia Fuentealba y Javier Panei (Conicet) y Fernando Rivero y David Di Lullo (Unse) el virus se transmite de humanos a animales por contacto estrecho, pero no al revés.

Pablo Beldomenico explicó que el virus se fue perfeccionando para transmitirse entre humanos. "Una vez que se adaptó al humano el virus que circula ha evolucionado para ser perfectamente afín en su superficie con la célula humana", informó. "En distintos lugares han surgido nuevas cepas que son mutaciones que le dan una ventaja, que se llama convergencia evolutiva, y lo que hizo es que surgieran mutaciones iguales que permiten que se transmitan más. Entonces cada vez más tiene la receta el virus para transmitirse entre personas".

El experto subrayó que "la principal fuente del virus, la especie más importante para transmitir el virus, es la gente. Eso no quiere decir que no pueda infectar, como se ha comprobado, a leones, leopardos, pumas, hurones, visones, gorilas, se ha documentado en numerosas especies animales, incluidas perros y gatos".

Finalmente, agregó: "No está comprobado que transmitan a la gente porque son replicadores menos óptimos que las personas, entonces es mucho mas probable que te contagie una persona. Con la relación que tenemos con las mascotas lo más probable es que alguien infectado en la casa pueda exponer a la mascota sin saberlo y en algunos casos se enferman".