Juventud del Norte: vecinos y médicos abrazaron al centro de salud y le piden respuestas al gobierno

El Dr. Maximiliano Puigpinos, coordinador del centro desde hace cinco años destacó que no es el único efector que se encuentra en esta situación: "Nos encontramos con que la atención primaria quedó como «el último orejón del tarro». Nos encontramos frente a políticas de salud poco claras y Juventud del norte no queda exento de estas cuestiones"

Y continuó: "Los recursos no alcanzan, el personal de salud está fusilado debido a todo lo que ya conocemos del 2020. Hemos tenido tolerancia porque había que acompañar; pero iniciamos el 2021 con las mismas respuestas: no hay presupuestos no tenemos recursos, burocracia para reemplazos"

El profesional pidió una "proyección de salud" para el efector, más aun cuando el barrio está a punto de ampliarse (con nuevas viviendas) y donde se espera que la atención y demanda sea mayor.

"Hay voluntad de parte del equipo y un trabajo con la comunidad pero no somos correspondidos. Entonces, el sistema de salud de atención primaria hoy por hoy quedó obsoleto y anacrónica; no responde a las demandas diarias", describió en declaraciones a la emisora LT10

Consultado sobre si el personal de salud recibió la vacuna contra el Covid-19, señaló: "Ningún centro de salud ha sido vacunado. Los centros de salud somos trabajadores esenciales, siempre estuvimos expuestos al Covid, este centro es un centro de hisopado".

Cecilia, una vecina que se acercó al lugar para acompañar el reclamo, apuntó: "Queremos apoyar a nuestro centro de salud ante un montón de problemáticas. Cuando el vecino necesita tener la atención primaria nos encontramos con un montón de inconvenientes"

"Estamos contando con pocos recursos. Contamos con una línea de Whatsapp, no tenemos el sostenimiento de Internet y de una línea fija. Entonces, esa línea de Whatsapp está por demás de saturada. También el apoyo en la parte administrativa; tenemos una persona que cubre todo y a veces la asistente social tiene que colaborar; debe dejar de hacer sus funciones para colaborar con la administrativa", añadió.

"Este centro de salud, en este momento está atendiendo a seis barrios: Juventud del Norte, Scarafía, Santo Domingo, El tránsito; algo de Cabal y Acería. Prontamente, se van a inaugurar viviendas habitacionales. El centro de salud no da abasto, no están los médicos necesarios para cubrir la demanda"