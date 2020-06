La casa de cambio Valuar cerró sus puertas

La casa de cambio Valuar emitió un comunicado a través del cual anunció el cierre de sus sucursales de casa de cambio en Santa Fe, San Francisco, Paraná y Buenos Aires. La pandemia no permitió que la actividad volviera a llevarse adelante, no pudieran hacerle frente a la situación. Desde la empresa también dejaron trascender que van a reconvertir el negocio como financiera y que van a ofrecer cajas de seguridad no bancarias.

Aún no dijeron nada sobre lo que refiere a la situación del personal de las diferentes sucursales.

Comunicado completo de Valuar

“Inmersos en un contexto de cambio de modelo económico del país, las empresas debemos adecuarnos y adaptarnos a lo que se nos propone y con actitud proactiva aprovechar las nuevas posibilidades que brinda el mercado”, inicia el comunicado y agrega que “Valuar Casa de Cambio, previendo esta realidad, inicia un proceso de transformación, adaptándose a estas condiciones y oportunidades”.

“Por este motivo, hemos tomado la decisión de discontinuar el servicio de compra y venta de moneda extranjera, con el claro objetivo de ver más allá”, sentencian”.

“Con más de 15 años de experiencia, siendo referentes en el sector y dando trabajo en todas las ciudades donde estamos presente tomamos la decisión de reconvertirnos para seguir creciendo. Repensamos el negocio para dar una rápida respuesta y avanzar”, señalan y remarcan: “Felices por las relaciones que se forjaron en el camino, agradecidos por todo lo compartido y la confianza depositada en nuestro equipo y en nuestra Casa, compartimos esta información, expectantes por lo que estamos desarrollando, por lo que vendrá, animados por las ganas que generan los nuevos desafíos y porque siempre, con trabajo y esfuerzo, hay futuro”.