Marcia Blanco tiene 27 años, vive en Alto Verde desde hace 15 y desde las ocho se dedica a hacer lo que siempre quiso, ser modelo y poder hoy vivir de ello. Conoce las pasarelas locales, nacionales e internacionales. Recientemente llegó luego de estar seis meses viviendo en la India. Además fue finalista o llegó a semifinales de varios concursos locales, nacionales e internacionales. El último conocido fue ser la Miss Princess Of The World Argentina 2017 y ahora es una de las preseleccionadas para representar a Argentina en la competencia Miss Universo. Ella es la única santafesina de 32 mujeres que competirán en un reality para saber quién se convertirá en la que represente al país en el concurso en diciembre próximo cuando se realice la final en Corea del Sur.

Sus comienzos

Fue a los ocho años cuando supo que quería ser modelo: "Le robaba los vestidos y zapatos a mi mamá. Siempre tuve en claro lo que quería y mi mamá siempre me apoyó. Durante la crisis del 2001, ella se quedó sin trabajo y prácticamente en la calle y ahí decidimos irnos a vivir con mi tía y su familia en Alto Verde, lugar en el que estoy hoy", dijo Marcia a los micrófonos de UNO En La Radio.

Su mamá, su abuela materna y su hermana del corazón Soledad, siempre creyeron en ella y aún sin la presencia de un padre, pudo cumplir perfectamente su educación y sus sueños. "Cuando era bebé realicé trabajos de gráfica, pero fue recién a los ocho años cuando me subí a una pasarela. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. A mi mamá le costó mucho pagar ese curso, pero lo hizo porque realmente veía que ese sueño me hacía muy feliz", manifestó.

Pese a su deseo de ser modelo nunca dejó de lado ni a su familia ni sus estudios. Actualmente estudia Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual en la Universidad Nacional del Litoral, algo que le apasiona. "Me di cuenta que el modelaje me eligió a mí cuando empecé a ver más allá del negocio y del mercado, darme cuenta de mi crecimiento personal, ir conociendo diferentes amigos alrededor del mundo y nutrirme de distintas culturas. Creo que he llegado muy lejos, creyendo en mí pero sobre todo en el propósito que Dios tiene para mí. Sin olvidarme de donde vengo y adonde voy. Disfruto del momento sin caer en vanidades ni en el ego, me di cuenta de que la vida pasa por los detalles más mínimos que a veces no sabemos apreciar o valorar, pero allí están y vienen acompañados de las personas más imprescindibles de la vida, en este caso, de mi vida, que son mi mamá, mi familia y los verdaderos amigos".

Pero no todo es color de rosas en su vida y también manifestó que de chica sufrió bullying. "Desde muy pequeña, siempre fui la más alta de la escuela y se burlaban por ello. Lo padecía, pero en esas épocas estaba más aceptado o naturalizado. Hoy gracias a mi altura, puedo desfilar en cualquier parte del mundo. Mirá qué paradójico. Más tarde, en la adolescencia sufrí discriminación por vivir en un barrio humilde y catalogado como «peligroso». Pero allí vivimos muchas personas que todos los días salimos a trabajar para traer el pan a sus hogares, muchos estudiantes escolares y cada vez más universitarios que queremos superarnos día a día. No todo es muerte, droga o violencia".

La experiencia de vivir en India

Durante el verano y por seis meses, Marcia vivió en la India de donde regresó hace casi dos meses. "No fue una decisión fácil el hecho de irme lejos y por tantos meses, pero me animé. Desde hace muchos años varias personas me adelantaron que iba a terminar trabajando en la India y no se equivocaron. El mercado asiático es muy diferente al latino y al europeo. Aprendí y sigo aprendiendo muchas cosas, a la fuerza o a los golpes, pero voy. Es un ambiente por momentos cruel o competitivo, pero solamente uno puede darse su lugar, descubrirse a sí mismo y valorarse como tal. Nadie es más que nadie. Con respeto y educación siempre se llega lejos.

Actualmente pertenezco a la agencia de talentos Toabh, que alberga modelos, actores, cantantes, bailarines, maquilladores, entre otros. Firmé contrato con ellos por tres años. Por suerte tengo la posibilidad de ir y venir cuando quiera. Como te dije anteriormente tengo posibilidades de seguir trabajando en Tailandia, Sudáfrica y un par de países más de Asia".

En la actualidad, ya está de regreso en Santa Fe, pero el trabajo sigue y sigue. Además de realizar distintos tipos de campaña, ahora reparte su tiempo entre nuestra ciudad y Buenos Aires porque como adelantó ya fue una de las preseleccionadas para participar de un reality show que se emitirá muy pronto para saber quién será la representante de Argentina en el concurso de Miss Universo. Por el momento son 32 de las chicas pero de allí solo deberán quedar 12 para que finalmente una de ellas esté en la gran final, en Corea del Sur, en el mes de diciembre.

"No fue algo que me esperaba, me sorprendió la propuesta, además soy la única santafesina, pero yo creo que todo en la vida te sucede por algo, así que veremos qué nos depara el destino", dijo Marcia.