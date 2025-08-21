Uno Santa Fe | Santa Fe | docentes

Más de 56 mil docentes, directivos, secretarios y preceptores cobrarán el incentivo mensual de julio por Asistencia Perfecta: los montos

Este viernes 22 de agosto, 56.588 docentes, directivos, secretarios y preceptores tendrán depositado el premio mensual. Del total, 52.175 no registraron inasistencias y 4.413 sólo tuvieron una.

21 de agosto 2025 · 08:44hs
Asistencia perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula.

Asistencia perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula.

El Gobierno Provincial abonará este viernes 22 de agosto, el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 56.588 docentes, directivos, secretarios y preceptores de gestión pública y privada que durante el mes de julio no registraron ausencias, o solo tuvieron una durante ese período.

Del total, 52.175 docentes, directivos, secretarios y preceptores no registraron ninguna inasistencia, y 4.413 sólo tuvieron una falta. El monto total de inversión asciende a $ 6.441.276.948

Montos

Cabe destacar que por el mes de julio un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 180.422, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 90.211, un docente con sistema de jornada completa percibirá $ 135.317 y por hora cátedra de nivel superior $ 7.519 y por hora cátedra de otros niveles $ 6.015.

Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 90.211(cargo directivo y supervisión); $ 45.106 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 67.659 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 3.759 por hora cátedra de nivel superior, y $ 3.007 por hora cátedra de otros niveles.

De qué se trata Asistencia Perfecta

Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.

En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación de calidad”.

