Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe convocará a gremios estatales para recomponer salarios tras el dato de inflación de octubre

El Gobierno provincial adelantó que, una vez difundido el índice de precios de octubre por el INDEC, abrirá la negociación con los sindicatos porque la inflación superó la recomposición semestral acordada

23 de octubre 2025 · 14:04hs
Santa Fe convocará a gremios estatales para recomponer salarios tras el dato de inflación de octubre

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, anunció desde el predio de La Fluvial (Rosario) que la provincia convocará a las organizaciones gremiales que agrupan a los trabajadores estatales en cuanto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publique la inflación de octubre. El motivo: la suba de precios del último período superó el aumento pactado para el segundo semestre y generó una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.

En diálogo con la prensa, Olivares remarcó que “el compromiso ha sido siempre claro” y defendió el esquema semestral: “Al transitar cada período siempre hemos mirado cómo han evolucionado los precios, cómo han sido los salarios”.

El funcionario agregó que, cuando los incrementos salariales estuvieron por encima de la inflación, el Gobierno celebró que el trabajador “ganó”, y cuando ocurrió lo contrario, la administración “siempre ha mirado para atrás y ha compensado”.

Olivares.jpg
Pablo Olivares. Ministro de Econom&iacute;a.&nbsp;

Pablo Olivares. Ministro de Economía.

Incremento

El acuerdo vigente establece un aumento semestral del 7% para los estatales, aplicado en seis tramos: 1,5% en julio; 1,5% en agosto; 1% en septiembre; 1% en octubre; 1% en noviembre; y 1% en diciembre.

Santa Fe estatales octubre
Noticias relacionadas
Juntos. El gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el intendente Juan Pablo Poletti.

Pullaro y Scaglia en UNO Santa Fe: "Hay que defender la provincia y construir una alternativa desde el interior productivo"

colon no lo pudo aguantar, cayo con boca y quedo relegado en la copa proyeccion

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

crisis economica: la provincia de santa fe perdio 15.000 puestos registrados y mas de 2.000 empresas desde 2023

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15.000 puestos registrados y más de 2.000 empresas desde 2023

fecha limite para sacar cabinas de peaje en rutas nacionales: en santa fe la medida afectara a 400 empleados

Fecha límite para sacar cabinas de peaje en rutas nacionales: en Santa Fe la medida afectará a 400 empleados

Lo último

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

Último Momento
Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Franco Casasola: un docente que aspira a entrar al Congreso por Santa Fe

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

Pablo Quirno será el nuevo canciller argentino tras la renuncia de Gerardo Werthein

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

¡Confirmado! Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2

Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newells

Unión, atento al día y la hora del partido de la fecha 14 ante Newell's

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

Unión se frota las manos por el interés de Alianza Lima en Junior Marabel

Caruso Lombardi denunció: Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar

Caruso Lombardi denunció: "Cuando Unión agarró la punta no lo dejaron despegar"

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Caruso Lombardi advirtió sobre la situación de Colón y cuestionó a la AFA

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras